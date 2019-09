Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Scene ȘOCANTE, vineri seara, la Alba Iulia: Femeie de 29 de ani, ATACATA de un pitbull, a suferit leziuni, iar cațelul pe care il plimba a murit Scene ȘOCANTE, vineri seara, la Alba Iulia: Femeie de 29 de ani, ATACATA de un pitbull, a suferit leziuni, iar cațelul pe care il plimba a murit…

- Culmea nerusinarii. Un tanar de 34 de ani din Chisinau a furat portmoneul din geanta unei femei, care calatorea cu microbuzul de ruta numarul 191. Femeia, in varsta de 55 de ani, avea in pormoneul care i-a fost sustras actele de identitate și bani.

- O femeie a sunat la 112 pentru a reclama faptul ca fiica ei a fost rapita de catre un barbat din Tulcea. Aceasta le-a povestit, in amanunt, polițiștilor, ca fiica ei, de 15 ani, a fost bagata cu forța intr-o mașina de catre un barbat de 27 de ani.

- O femeie din Bacau a fost la un pas sa-și piarda bagajele din cauza grabei de a ajunge acasa cât mai repede. Dupa ce a coborât din tren, femeia a urcat într-un taxi și a pornit catre casa, potrivit realitateadebacau.net.

- Un accident cumplit s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, pe drumul național 22. O femeie in varsta de 43 de ani a fost acrosata de un autoturism si accidentata mortal la primele ore ale diminetii de sambata, in timp ce se deplasa cu trotineta electrica in afara localitatii pe DN 22, catre…

- O tanara care a fost martor la un incident petrecut luni seara, in centul Bucurestiului, in spatele Hotelului Intercontinental, a avut parte de o experienta neplacuta dupa ce a sunat la 112

- Dinamo a inceput noua ediție de Liga 1 intr-o maniera dezastruoasa, pierzand pe terenul Viitorului, scor 0-5. „Cainii" trebuie sa uite cat mai repede prestația de la Ovidiu, debutul lui Eugen Neagoe pe banca dinamoviștilor fiind complet ratat. Nu doar in teren dinamoviștii au fost complet deznadajduiți.…

- O femeie de 30 de ani, din Alba Iulia, a gasit luna trecuta un telefon mobil, pe care nu l-a predat autoritaților. In cele din urma, aceasta a fost identificata de catre polițiști care i-au intocmit dosar pentru pentru insușirea bunului gasit. La data de 24 mai 2019, aceasta ar fi gasit, intr-o stație…