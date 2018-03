Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bursuc este considerat regele manelistilor. Celebrul impresar reprezinta numeroși artiști, motiv pentru care caștiga pe masura. Invitat la un post TV, barbatul a fost sincer și a dezvaluit cat caștiga lunar. Conform propriilor afirmații, Dan Bursuc iși rotunjește veniturile, in fiecare luna, cu…

- Posta Romana a anuntat ca a lansat un nou serviciu care ofera posibilitatea sa trimita etichete tip timbru, personalizate cu propriile imagini, direct de pe site-ul companiei. Plata serviciului MyMark se va face online, utilizand cardul bancar.

- Scene de panica la „Ferma Vedetelor”. Strigate de ajutor au rasunat in miez de noapte la „Ferma Vedetelor”. Ambulanța și medicii au fost chemați de urgența, dupa ce unul dintre participanți s-a accidentat grav și a leșinat la scurt timp. In tot acest timp, unele dintre femeile aflate in competiție se…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Anca a fost invitata la un post de televiziune și a vorbit despre ce s-a intamplat in Republica Dominicana, la Exatlon. Cu aceasta ocazie a dezvaluit și ce meseria a avut pana sa ajunga la celebrul concurs. „Pentru mine a insemnat mare lucru sa fac fata unor oameni care au facut sport. Incepuse sa imi…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Cele mai frumoase mame de vedete. Așa mame, așa fiice! Cum așchia nu sare departe de trunchi, vedetele noastre au moștenit frumusețea de la mamele lor. Antonia, Bianca Dragușanu, Inna, Monica Barladeanu și Delia se lauda pretutindeni cu cele care le-au dat viața și le-au crescut atat de frumos. Unde…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Conform celor de la Bright Side, in ciuda criticilor aduse acestor produse, consumul oualor are si numeroase beneficii asupra sanatatii. Este recomandat ca zilnic sa se manance 2-3 oua. Oul este considerat un aliment-minune deoarece contine o multime de substante nutritive cu rol esential in mentinerea…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- 2018 pare sa fie anul bebelușilor! S-ar putea sa fie și cazul cuplului Cristian Boureanu și Laura Dinca. Chiar daca in urma cu doar cateva luni, fostul politician trecea prin clipe grele, dupa ce a fost inchis in urma unei altercații cu un polițist, acum lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune […]…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Atat barbații, cat și femeile au inceput sa fie mai atenți cu trupurile lor și incearca din rasputeri sa aiba un stil de viața sanatos, insa, cu toate acestea, kilogramele in plus nu se topesc. Specialiștii au dezvaluit recent una dintre cele mai eficiente diete, potrivit celor care deja au urmat-o…

- Raoul, binecunoscutul partener de scena al Mirabelei Dauer, are, din nou, emoții. Celebrul cantareț risca sa fie inchis ca recidivist dupa ce a ajuns la al patrulea dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a obținut, in exclusivitate, prima reacție…

- Pe Mariana de la Exatlon o cunoaște toata lumea drept campioana la atletism, ea stabilind și un record. In varsta de 43 de ani, Mariana are insa alta meserie, cea de menajera, de care este mandra. Meseria respectiva o ajuta la forma fizica și ii permite sa se axeze și pe marea ei pasiune, atletismul.…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- PSG a spulberat Marseille, scor 3-0 (1-0) in sferturile de finala ale ediției din acest an a Cupei Franței și s-a calificat in careul de ași al competiției. Disputata la doar trei zile dupa confruntarea din Ligue 1, partida a fost o copie la indigo a celei din campionat, rezultatul fiind același, 3-0.…

- Top 4 zodii care reușesc tot ce-și propun in anul 2018. In dragoste, la locul de munca sau in afaceri totul le merge struna. Berbec Berbecul stie mereu cum sa rezolve orice situatie. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Munceste incontinuu din…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Ceea ce, pana de curand, parea doar o barfa lansata pe retelele de socializare, acum s-a confirmat! Victoras Micula, unicul fiu al milionarului bihorean Viorel Micula, isi pune pirostriile in aceasta primavara, casatorindu-se religios cu iubita lui, Ozana, o tanara oradeanca. CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reacții in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt și umilita de fostul ei iubit. Ea a povestit in detaliu trauma prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Procesul hackerilor ruși care au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman. Procesul hackerilor basarabeni si rusi din bancile comerciale se rejudeca in camera preliminara.…

- Scene de groaza, noaptea trecuta, intr-o scara de bloc din București. Un student arab și-a ucis iubita, pe pisica ei, dar și un vecin, dupa ce s-a drogat. Totul s-a intamplat in jurul orei 19.00, intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3. Tanarul de origine araba, in varsta de 24 de ani, s-a luat…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta s-ar fi sinucis din cauza unei decepții pe plan sentimental. La descrierea profilului de…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se vor transa la la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. „La fata locului au fost directionate doua autospeciale pentru stingere, o…

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Filmarile in biserici vor fi facute doar cu acordul centrelor eparhiale si numai pentru “evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici”, aceleasi conditii fiind aplicabile si in cazul transmiterii...

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in mega-exclusivitate, o informatie tinuta "la secret", care nu a aparut nicaieri, pana azi, in presa din Romania. Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham…

- Deea și Dinu Maxer știu foarte bine ca se fac bani frumoși la nunți și botezuri, astfel ca au facut programe speciale pentru a fi cat mai solicitați la astfel de evenimente. Tariful lor nu este deloc unul mic. Deea și Dinu Maxer, care și-au petrecut cea mai recenta vacanța in Maroc , formeaza un cuplu…

- Din anul 2001, cantina de la Liceul Tehnologic Mecanic, din Cartierul Turnatorie, a funcționat ca și cantina sociala chiar daca, oficial, statutul acesteia a fost cel de cantina școlara. Odata cu schimbarea legislației in domeniu, din toamna lui 2017 cantina a trecut in subordinea Serviciului Public…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a insistat pentru un punct de vedere al Pro TV legat de faptul ca Tudor Chirila, super-vedeta a postului, a devenit unul dintre ”purtatorii de drapel” ai celor care se gasesc in umbra protestelor antiguvernamentale, cel mai vizionat post TV din Romania…