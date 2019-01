Stiri pe aceeasi tema

- Biletul weekendului Pariuri1x2.ro Ne incepem sambata cu meciuri din Cupa Angliei. Mizam pe forța lui Chelsea, care ar trebui sa domine autoritar meciul cu Nottingham. Astfel, pariem pe faptul ca londonezii vor inscrie primii și vor obține calificarea. Derby va incerca sa profite de programul…

- ​Lionel Messi, hotarat sa demonstreze ca locul sau nu este pe a cincea poziție in topul Balonului de Aur, a marcat doua goluri superbe din lovitura libera impotriva rivalilor de la Espanyol, in meciul caștigat de Barcelona cu 4-0, in deplasare. Catalanii au adunat 31 de puncte și au ramas singuri in…

- Spaniolul Pablo Macin (43 de ani), omul de pe banca celor de la Sevilla, nu crede ca Luka Modric este un caștigator meritoriu. "Pentru mine, Luka Modric nu este cel mai bun fotbalist din lume. Sunt jucatori net superiori. Messi, spre exemplu, este cu cel puțin un pas inaintea lui. Și nu este singurul",…

- Luka Modric este castigatorul Balonului de Aur in 2018, dupa ce, in ultimii zece ani, Messi si Ronaldo au obtinut cate cinci trofee. „Sunt fericit, mandru si onorat. E greu de descris acest moment. Le multumesc cel...

- Locul trei a fost ocupat de francezul Antoine Griezmann. Modric, in varsta de 33 de ani, devine primul jucator din Croatia care castiga acest trofeu. El a castigat in acest an Liga Campionilor cu Real Madrid si a fost finalist cu nationala Croatiei la Cupa Mondiala. Clasamentul final al Balonului de…

- Formatia Atletico Madrid a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Barcelona, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Spaniei, in care oaspetii au egalat in minutul 90. Atletico a deschis scorul prin Diego Costa, in minutul 77. Pentru FC Barcelona a…

- Catalanii au deschis scorul in minutul 2, prin Coutinho, iar Messi a stabilit scorul pauzei prin reusita din minutul 12. In repriza a doua, gazdele au mai punctat prin Luis Suarez (63, penalty) si Ivan Rakitic (88). Oaspetii au beneficiat de autogolul lui Clement Lenglet (79), Luis Muriel (90+1) reusind…

