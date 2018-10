Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep pare ca a depasit problemele medicale avute dupa turneele din Asia. Romanca a declarat ca se simte bine si ca isi doreste sa termine anul pe primul loc si sa obtina titlul de cea mai buna jucatoare a anului, dar inca nu stie cum se va prezenta la Singapore. Simona Halep, AFACERE…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a confirmat prezenta la turneul de la Moscova, iar ieri, a revenit la antrenamente pentru a incerca sa obtina un rezultat bun la penultimul turneu pe care-l are in program pe acest final de sezon, informeaza sport.ro. „Kremlin Cup”, dotat cu premii totale…

- Simona Halep - Dominika Cibulkova ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, si-a confirmat participarea la turneul Kremlin Cup de la Moscova, care va avea loc...

- Spatiul informational online al Republicii Moldova continua sa fie afectat de propaganda rusa, potrivit unui studiu realizat de experti de la Institutul pentru Politici si Reforme Europene din Chisinau (IPRE), citat luni de postul public de televiziune Moldova 1, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor a apreciat ca fiind "actiuni de provocare" unele exercitii militare desfasurate in ultima vreme de catre Federatia Rusa. 'Noi am tot discutat despre actiunile de provocare ale Federatiei Ruse. Vedem ca zilele acestea s-a desfasurat un exercitiu militar urias.…

- Kremlinul a difuzat luni imagini cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in vacanta in Siberia, transmite DPA. Seful statului rus este prezentat din nou in ipostaze active in aer liber, in drumetie prin munti, cu barca pe fluviul Enisei si admirand flora locala alaturi de ministrul apararii, Serghei…

- Secretarul ambasadei Rusiei la Bucuresti, Pavel Alekseenko, a declarat, referitor la declaratiile ministrului Apararii Mihai Fifor, care a spus ca la baza de la Deveselu ar fi "rachete balistice", ca sunt inca o dovada ca scutul este "o amenintare directa la adresa securitatii Federatiei Ruse".

- Vorbind la o reuniune a ambasadorilor și a reprezentanților permanenți ai Federației Ruse, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca intrarea Ucrainei in NATO o privește ca pe agresiune fața de Rusia și ca vede riscuri serioase de deteriorare a situației din regiunea Donbas, unde de mai mulți ani…