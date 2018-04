Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau. Prezentatoarea de la Pro TV se afla in cea de-a cincea luna de sarcina. Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV , este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastra. Vedeta…

- Gica Craioveanu mizeaza pe favoritul sau, Alexandru Mitrita, sa sparga ghinionul ultimilor 22 de ani fara gol cu Israelul. Ultimul marcator al "tricolorilor" in partidele cu Israelul, in victoria 2-0 din 1996, Gica Craioveanu, a parut surprins ca de atunci Romania nu a mai reusit sa inscrie impotriva…

- Buzaul se va afla din aceasta noapte sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, viscol si vizibilitate scazuta. Atentionarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila in intervalul 22 martie, ora 23.00 - 23 martie, ora 15.00, pentru Municipiul Bucuresti si 14 judete din…

- Nationala feminina va juca de la ora 17:30, la Togliatti, in compania Rusiei, intr-un meci din grupa a 4-a preliminara de calificare la Campionatul European de handbal feminin din 2018. Tricolorele sunt pe locul 1 in grupa inaintea acestei intalniri, avand cu 2 puncte mai mult decat adversara. Partida…

- Claudiu Keșeru e in forma maxima in Bulgaria, unde a marcat doua din cele șase goluri ale lui Ludogoreț in victoria de pe terenul lui Etar, scor 6-0, din etapa a 26-a. Atacantul roman a deschis scorul in minutul 5 și tot el a fost cel care a dus scorul la 5-0 cu un sfert de ora inainte de finalul partidei.…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Antrenorul echipei Juventus Bucuresti, Marius Baciu, s-a declarat fericit dupa victoria obtinuta, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, contra formatiei ACS Poli Timisoara, succes in urma caruia gruparea din Colentina a parasit ultima pozitie din play-out-ul Ligii 1. "Ne doream mult…

- Elena Ionescu, ex- Mandinga, s-a casatorit in secret astazi, intr-un cadru restrans. Potrivit Spynews.ro, se pare ca artista ar fi insarcinata in cinci luni. Pana acum, aceasta nu a confirmat. Elena traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Interpreta s-a casatorit civil cu alesul inimii ei,…

- Este prima femeie din China inclusa in topul celor mai bine platite modele si singura asiatica ce a defilat pentru Victoria's Secret. Cu toate acestea, Liu Wen nu si-a dorit niciodata sa devina model.

- Anca Bucur, cea care anul trecut a caștigat pentru a cincea oara titlul de Miss Fitness Universe este insarcinata in 15 saptamani. Instructor de fitness și aerobic și sportiv de performanța, Anca Bucur, va implini in luna iulie varsta de 31 de ani și se poate declara o femeie fericita și implinita,…

- Campioana olimpica la sarituri cu schiurile, norvegianca Maren Lundby, care si-a asigurat deja castigarea Cupei Mondiale, s-a impus duminica, in fata publicului sau, pe marea trambulina (120 m) de la Oslo. Norvegianca in varsta de 23 ani a obtinut victoria cu un total de 262,7 puncte, gratie unor sarituri…

- Victoria mare obținuta de baschetbaliștii alb-violeți la București cu Steaua a fost continuata cu inca un succes in fața unui adversar redutabile. BC SCM Timișoara a ajuns la cinci succese consecutive in Liga Naționala dupa 86-74 (50-38) cu CSM Oradea. Banațenii au condus pe tabela in majoritatea timpului.…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- La nivel național costul orar al forței de munca in forma (dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in ultimul trimestru al anului trecut cu 14,29% fața de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce in sectorul bugetar s-au inregistrat rate de creștere mult mai mari, arata datele comunicate astazi…

- Sunt mii de modele frumoase și faimoase pe Instagram. Shudu zici ca le intrece pe toate. Are deja 40.000 de urmaritori pe Instagram și a creat o mulțime de controverse. Este intr-adevar extrem de frumoasa, insa ascunde un mare secret. Acesta sa fie cel care i-a adus celebritatea?

- Timisorencele si-au dorit victoria, iar jucatoarele au facut sambata seara o figura frumoasa, in special in setul al treilea al intalnirii. Roxana Bacșiș și Andrea Lakovic au fost din nou cele mai bune realizatoare pentru UVT Agroland Timișoara. Pe seturi, partida de sambata seara a fost:…

- Au trecut doar doua saptamani de cand soția solistului formației ”Maroon 5” a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Insa, Behati nu a pierdut timpul! S-a luptat sa-și recapete silueta de odinioara, pe care o afișa pe podiumurile show-urilor Victoria`s Secret. Așa arata Behati la doua saptamani…

- Dana Chera este insarcinata. Prezentatoarea emisiunii "La ordinea zilei" de la Antena 3 traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii! Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr-un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne-am fi asteptat: este insarcinata. Dana Grecu,…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa. Vedeta a marturisit ca a fost ingrijorata sa nu cumva sa aiba probleme. Actrița Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru prima oara anul acesta . Ea va aduce pe lume o fetița, din mariajul pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pe blogul sau, Laura Cosoi…

- Compania americana Amazon a fost al doilea mare producator de tablete in ultimul trimestru, dupa Apple, scrie news.ro.Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de…

- Rihanna a fost prezenta recent la Gala de decernare a Premiilor Grammy 2018. In cadrul evenimentului, vedeta a urcat pe scena si a sustinut un super show. Din pacate, unii fani ai artistei au fost inselati de mica burtica pe care artista a afisat-o si au tras concluzia pripita ca aceasta ar putea astepta…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- O gravida a fost batuta pana cand a leșinat și a ajuns plina de rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Tanara de 31 de ani, care este gravida in șase saptamani, le-a spus medicilor ca a fost agresata de doua tinere. Tanara a marturisit ca și-a pierdut cunoștința, dupa…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Alexandra Dulgheru (locul 190 WTA) a ajuns, sambata, in ultimul tur al calificarilor la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa victoria in doua seturi in fata Daianei Iastremska (Ucraina, locul 177 WTA). Irina Bara (locul 183 WTA) a pierdut partida cu americanca Bernarda Pera (126 WTA),…

- Are 29 de ani și urmeaza sa devina mama pentru a doua oara. Dupa ce a defilat pentru Victoria’ Secret, in cadrul show-ului de la Shanghai, ingerașul Candice Swanepoel a luat o pauza. Și asta pentru ca burtica ei incepuse sa fie vizibila.

- Simona Halep, dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu: ”Sunt mandra de victorie”. Are 11 succese la rand in fața altor sportive din Romania. Liderul WTA și-a pastrat nepatat palmaresul in fața Irinei: 6-0, adunand al 11-lea succes la rand in fața compatriotelor sale. Ultimul eșec al Simonei in fața unei…

- Brigitta Balogh, fosta concurenta de la ”Vocea Romaniei”, se apropie de ziua cea mare, ziua cand iși va cunoaște baiețelul. Brighi este in ultimul trimestru de sarcina, dar a ramas destul de activa pe Instagram și posteaza adesea poze cu burtica ei tot mai mare, primind sute de aprecieri și mesaje…