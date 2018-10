Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Irina Loghin au cantat recent pe aceeași scena! Puțini știu ca cele doua sunt foarte apropiate, iar soția lui Catalin Maruța ii spune artistei de muzica populara „Mama Irina”. Andra a susținut zilele acestea un spectacol dedicat muzicii populare și tradiționale romanești, alaturi de artiști…

- In ultima vreme, in presa s-a speculat ca Andra ar fi gravida din nou. Artista, care are doi copii minunați cu Catalin Maruța, a starnit aceste zvonuri dupa ce a fost imbracata intr-o ținuta care parea ca „ascunde” o eventuala burtica. Acum, nu mai exista nicio urma de indoiala! Andra a publicat o fotografie…

- Andra se pregatește intens pentru concertul de la Sala Palatului! Alaturi de ea vor urca pe scena și foarte mulți artiști de renume și se anunța a fi un show spectaculos. Mult a fost, puțin mai este! La concertul pe care il va susține pe scena Salii palatului, Andra ii va avea alaturi pe Mirabela […]…

- Andra va fi prezenta la spectacolul tradițional organziat la sfarșitul lunii septembrie, la Sala Palatului. Astfel, indragita artista s-a mutat pentru cateva zile in capitala Republicii Moldova ca sa repete alaturi de orchestra fraților Advahov cele mai iubite piese din folclorul romanesc. Andra va…

- Andra a facut anunțul pe care toți fanii il așteptau. Pe contul personal de socializare, indragita artista a scris ca, miercuri, va canta la Festivalul “Cerbul de Aur”. Prietenii virtuali ai cantareței au postat numeroase mesaje, majoritatea de susținere. „Maine seara ne vedem pe scena Festivalului…

- Andra are spectacole nu doar in țara, ci și in strainatate. Vedeta se bucura de un real succes și peste hotare, acolo unde romanii vin sa o asculte. Cantareața a marturisit ca pentru ea este o emoție aparte sa cante concetațenilor ei plecați de acasa. Andra spune ca se simte minunat atunci cand reușește…

- Andra se considera o femeie implinita, atat profesional, cat și personal, cea mai mare implinire a ei fiind cei doi copii pe care ii are impreuna cu soțul ei, Catalin Maruța. Vedeta a sarbatorit ziua de naștere a fiicei sale și s-a gandit sa “puna pe hartie” cateva ganduri, pe care sa le citeasca cand…

- Și-a dorit sa revina la prima lui dragoste și iata ca visul lui Catalin Maruța s-a indeplinit! Prezentatorul TV preia butoanele la ”Dimineața Blana”! (Promotiile zilei la monitoare) In urma cu aproape 30 de ani, Maruta a lucrat la radio Europa Nova, dupa ce inainte facuse practica la un radio din Targu…