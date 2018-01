E bine ca mergem incet! Asa incepe un banc auzit in urma cu aproape 20 de ani, cu privire la economia romaneasca, si mai actual ca oricand, avand in vedere degradarea rapida a nivelului de trai al populatiei. Pentru ca, desi pe hartie romanii au venituri mai mari, cresterile de preturi din ultimele luni si cele care urmeaza la vor eroda foarte curand. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte. PROGNOZA METEO BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca…

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…

- Veste soc din partea lui Catrinel Sandu. Vedeta a anuntat public ca s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a facut anuntul public, printr-o postare pe o retea de socializare in care a spus ca ea si sotul sau Gabriel, vor continua pe drumuri separate, departe…

- Noul an este momentul perfect pentru a ne gandi cum sa ne cream un stil de viata mai sanatos. Exista multe modalitati de a ne imbunatati sanatatea, iar specialistii in nutritie spun ca in viata fiecaruia dintre noi trebuie sa existe un moment in care sa spunem "stop dezordinii".

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania va avea loc in primavara anului viitor – de aceasta data pe parcursul a 10 zile, in perioada 16 – 25 martie. 2018 este anul multor aniversari istorice – aniversam 100 de ani de la Marea Unire a Romaniei…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, incheie anul in Liga 1 cu o partida in fieful vicecampioanei si actuala ocupanta a locului secund in clasament, FCSB. Meciul din etapa a 22 a a campionatului se joaca la Bucuresti, duminica, 17 decembrie, de la ora 20.00, si este foarte important pentru ambele echipe.…

- Filosoful Mihai Șora își exprima dezamagirea într-un nou mesaj postat pe contul sau de Facebook. Acesta anunța sfârșitul celei de-a doua &"perioade interbelice&" din istoria României.

- Incet, incet cei mai fideli sustinatori ai lui Boldea incep sa se debaraseze de pensionarul care crede ca bugetul local poate fi cheltuit dupa bunul sau plac. Dupa ce sute de oameni contesta constructia noului pod peste Timis, consilierul PMP Fedor Masnita il ataca si el pe primar. Desi in consiliul…

- Sfarsitul de saptamana aduce in cluburile din Timisoara o serie de petreceri si evenimente live, printre care se numara recitaluri cu Karpov Not Kasparov, Mircea Rusu Band, Atheist Rap, Dincolo de Ziduri, Cristi Iakab and The Road Band. si party-uri. Joi, 7 decembrie Coco The Room, ora 22: Bootylicious…

- Lovitura de proportii data de politisti si procurori clanurilor de tigani din Lugoj. Oamenii legii l-au ridicat miercuri de la locuinta lui pe unul dintre membrii clanului Caldaras. Individul, pe numele sau Costa Caldaras, zis Balo, a fost retinut dupa ce anchetatorii au obtinut informatii ca el a fost…

- Laura Dinca spune ca are ceva idei despre ce și-ar dori sa-i aduca Moș Niculae. Doar ca, planurile sale se pare ca ii vor fi date peste cap. Ce i-a sugerat Cristian Boureanu acesteia ca va gasi in ghete… Dupa un an agitat pentru fostul politician, care a stat ceva luni dupa gratii, in urma incidentului…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat ca partidul din care face parte este determinat sa mearga ”pana la capat” cu legile Justitiei si ca nu exista loc de negocieri cu cei care ”au distrus tara”.

- Odata cu apropierea sarbatorilor de iarna apasam pedala „consum". Incet, incet, aglomeratia si ambientul de criza ne face s-o impingem pana la fund. Ajungem sa cumparam orice, nu neaparat frumos si nici util, nu numai pentru noi; cumparaturi sa fie! Satisfactia cardului golit e ...

- Pe mai toate aleile din parc, acestia au asamblat deja casuțele verzi din care comercianții iși vor vinde produsele. Alți muncitori impodobeau cu instalații luminoase copacii. Incet dar sigur, totul va fi pregatit pentru ca aradenii dornici de distractie sa petreaca, seara de seara, cuprinsi de magia…

- Un club clujean a anulat un concert La Familia, dupa ce rapperii au spus ca susține familia tradiționala. ”Credem in diversitatea opiniilor si ne pare rau ca unii s-au simtit lezati de MANIFESTUL nostru. Nu asta a fost intentia noastra! Oricine e liber…

- Hermannstadt II – National Maine, de la ora 14, la Sibiu, National Sebis da peste „satelitul” celor de la AFC Hermannstadt. Un meci ce are, la prima vedere, o favorita clara, echipa oaspete. „Mergem sa castigam, suntem pregatiti pentru a aduce acasa cele trei puncte. Hermanstadt nu…

- Deschidem dimineata radioul, nu ne putem spala pe dinti pana nu auzim pe cineva cantand. In masina procedam la fel, printre semafoare ascultam melodiile preferate. Daca nu facem nici una, nici alta, fredonam noi, incercand sa ajungem la talentul cantaretilor care ne plac. Mergem la spectacole, decibelii…

- In urma cu cateva luni, se nașteau idei care s-au transformat incet, incet intr-un proiect ambițios, acela ca Baia Mare sa devina Capitala Tineretului din Romania pentru anul 2018. Azi , suntem mandri și onorați ca, intr-adevar, visul unor tineri, ambiția și determinarea primarului Catalin Cherecheș,…

- Mailat e liber de contract! Are cale libera spre FCSB! ”Nu ne lasam, mergem la TAS!”. Tanarul Sebastian Mailat (19 ani) a fost declarat liber de contract de la ACS Poli Timișoara și poate semna cu oricine dorește. Tanarul este considerat unul dintre jucatorii de mare perspectiva. FCSB și-a anunțat interesul…

- Trei dintre ei au optat pentru cate unul dintre cele 12 posturi scoase la concurs pentru secțiile unitații medicale, iar unul pentru cabinetul de Ginecologie din cadrul Centrului de Sanatate Multifuncțional de la Parscov. Incet, incet, Spitalul Județean de Urgenta Buzau iși completeaza echipa de specialiști…

- Grupul Dedeman, unul dintre cei mai importanti actori din piata de bricolaj, a cumparat 0,93% din actiunile Electrica si a ajuns la un pachet de 5,769%, tranzactia fiind realizata pe piata secundara, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, in prezent presedinte al Comisiei speciale pentru modificarea Codului Penal, nu renunta la stabilirea unui prag pentru abuzul in serviciu, afirmand ca ar putea fi 19.000 de lei. "Acel prag care suscita interes a fost solicitat si in cele doua…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook un mesaj pe care l-a primit sambata de la un angajat din cadrul unei companii, membra a Asociatiei Internationale a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).

- Simona Halep se compara cu un motor diesel, care are un start mai lent, dar care capata viteza pe parcurs. Jucatoarea romana a acordat un amplu interviu pentru WTA Insider, in care a vorbit despre sezonul 2017 si in care a promis ca anul viitor va fi mai...

- Cu un lot retrans și acela plin de accidentari, CSU Reșița a dat dovada de multa ambiție in fața echipei brașovene, al carei lider a fost și de aceasta data Sorina Tirca. Au fost insa unele momente cheie in repriza secunda, in care, cu puțina atenție, studentele puteau duce partida catre un alt deznodamant.…

- Taxa de solidaritate aplicata firmelor, cea mai noua gaselnita a Guvernului, si modul haotic in care a fost prezentanta in doua zile consecutive de ministrul Ionut Misa, au starnit reactii vehemente in randul economistilor si mediului de afaceri. Specialistii in fiscalitate sustin ca cele…

- Am tot scris in ultima vreme despre problemele de pe Strada Lt. Erou Oprescu Adrian si de pe Aleea Salcamului. Subiectul a fost amplu discutat la intalnirile cu cititorii, organizate lunar de CampinaTV.ro, apoi prezentate in plenul sedintelor Consiliului Local de locuitori din zona menționata. Iata…

