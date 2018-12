„E barbat sau nu? Il bat rau, foarte rau!” Ghita, amenintare de ULTIMA ORA pentru Morosanu. Cum poate avea loc cel mai asteptat meci al anului

Daniel Ghita spune ca e gata sa urce in ring cu Catalin Morosanu Ghita ii transmite lui Morosanu sa nu mai puna conditii si sa urce in ring. Pana la marele meci, Daniel Ghita se bate cu Vondracek, in luna martie. „Eu l-am provocat pe Morosanu. El trebuie sa accepte provocarea, dar problema e ca pune prea multe conditii. Pana la urma, e barbat sau nu? Dar eu va promit voua ca daca lupta, am sa-l bat rau. Foarte rau!” „In martie o sa am un meci cu Vondracek, un luptator foarte bun, care a luptat si cu romani. O sa fie un meci de pregatire pentru ce va urma.” „Dupa sarbatori ma apuc de treaba, ma…