- Ministerul Mediului a înaintat cifrele pe care cetatenii ar urma sa le plateasca la fiecare achizitionare de produs în ambalaj reutilizabil. Aceste prețuri sunt de 0,5 - 0,6 lei/bucata pentru sticle sau borcane, a spus ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. ”Trebuie…

- Propunerile privind valoarea garantiei pe care cetatenii ar urma sa o plateasca la fiecare achizitionare de produs in ambalaj reutilizabil sunt de 0,5 - 0,6 lei/bucata, a spus ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Intalnire de grad zero, la ministerul Justitiei. Cum justitia se confrunta cu nemultumiri din partea angajatilor, dar si proteste din partea sindicatelor, ministrul Tudorel Toader a avut astazi, 19 martie, o intrevedere cu reprezentanții sindicatelor personalului auxiliar de specialitate din cadrul…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 13 martie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles.

- Un individ a fost impuscat mortal, dupa ce a atacat, cu un cuțit, un militar ce pazea resedinta ambasadorului Iranului la Viena, a anuntat Ministerul austriac al Apararii. Atacatorul, in varsta de 26 de ani, a murit pe loc, dupa ce un militar a deschis focul.

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Grupul francez Solina, care a cumparat anul trecut afacerea cu ingrediente pentru industria alimentara Supremia Grup de la antreprenorul Levente Bara, a schimbat numele companiei. Astfel, fosta Supremia Grup a devenit Solina Romania, arata datele de la Ministerul de Finante. Schimbarea numelui companiei…

- Acoperirea de orice fel a fetei ar putea fi de acum interzisa in tribunalele din Germania, conform unei legi care va fi introdusa de Ministerul de Justitie din landul vestic Renania de Nord - Westfalia, relateaza miercuri dpa. Interdictia va viza inclusiv articole de imbracaminte din religia musulmana,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, l-a întrebat marți pe Tudorel Toader, la ședința Secției pentru procurori a CSM, daca ministrul Justiției poate sa faca o cerere de revocare a procurorului șef al DNA fara a ține cont de procedurile prevazute în

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze si mai mult Coreea de Nord, din cauza programelor sale nuclear si balistic, evocand „sanctiunile cele mai grele impuse vreodata unei tari”. Aceste masuri vizeaza 50 de societati de transport maritim si nave care, potrivit…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, ii solicita ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, revocarea actului administrativ emis de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti (APMB), prin care a fost prelungita Autorizatia Integrata de Mediu pentru CMID Iridex - celebra groapa de gunoi din zona Chiajna…

- La o zi dupa ce intreaga echipa din conducerea ISJ Buzau a aflat ca a primit calificativul „nesatisfacator” din partea Minsterului Educatiei, Florina Stoian si adjunctele sale, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau, au sustinut o conferinta de presa, pentru a anunta ca vor contesta rezultatul evaluarii si…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind…

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP, informeaza Agerpres.ro. Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal…

- Saptamâna trecuta, între 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti în Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația scrie paginaderusia.ro Un…

- Ideal ar fi ca in 4 ani sa avem un singur ministru. Noi am schimbat 7. Adica o medie a mandatului de nici 8 luni. Oamenii de afaceri se plang ca in aceste condiții, cand regulile jocului se schimba de la o zi la alta, e greu sa-ți faci planuri. Cel mai scurt mandat a numarat doar...

- Ministerul de Externe ungar nu va permite reducerea drepturilor maghiarilor din Transcarpaia, a declarat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, ca raspuns la comentarii facute de politicieni ucraineni mai devreme in aceeasi zi, noteaza MTI. La o reuniune a guvernului ucrainean, care a avut…

- Guvernul Coreei de Sud a aprobat miercuri un buget de peste doua milioane euro pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. Factura de 2,86 miliarde de woni (2,13 milioane euro) va servi la…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- In 2012, vacanta de iarna a fost prelungita de la doua la trei saptamani, din considerente strict financiare. Unitatile scolare primesc bani putini, mai exact 355/lei pe elev pe an pentru acoperirea costului utilitatilor, iar astfel se face economie la caldura si la alte cheltuieli. Asa ca in prezent,…

- Ministerul Mediului vrea sa platim cu doi lei mai mult pentru fiecare apa minerala, compot si suc care se vand in sticle sau borcane. Argumentul pentru taxarea recipientelor e acela de a incuraja colectarea selectiva. Proiectul prevede o taxa suplimentara de doi lei pentru fiecare produs pe care il…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor. "Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un…

- Liviu Pleșoianu și Andreea Pora au intrat intr-o disputa publica. Liviu Pleșoianu a anunțat ca o va reclama pe Monica Macovei ca a incalcat Directiva europeana referitoare prezumția de nevinovație dupa ce a expus fotografii la Parlamentul European cu politicieni

- Ministerul de Interne si Institutiile Prefectului au elaborat un format standar al paginilor de internet ale prefecturilor pentru a facilita accesul rapid la informatii. Astfel, site-urile sunt acum structurate la fel, iar informatiile se gasesc in aceleasi zone din meniuri. „Noul format…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca institutia pe care o conduce este o structura inflexibila, care trebuie reformata din temelii si ca aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului...

- Ministerul de Externe transmite ca apreciaza interventia presedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker prin care recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in acord cu valorile europene, creand premisele unui dialog echilibrat.

- George Ivascu a primit luni aviz pozitiv, in comisia parlamentara, dupa audierea sa pentru functia de ministru al Culturii. George Ivascu a primit 16 voturi pentru si 7 impotriva, informeaza Mediafax.George Ivascu, propus de PSD pentru functia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar si ...

- Actualul secretar al Camerei Deputaților, Ioana Bran, este propunerea PSD pentru trei ministere. Este vorba despre ministerele: Tineretului și Sporului, Turism dar și Dialog Social. Componența noului Guvern se va decide azi, 26 ianuarie: Lista posibililor viitori miniștri: Prim-ministru: Viorica Dancila…

- Mai multi politicieni din cele doua partide au declarat pentru HotNews.ro ca sansele lui Tudorel Toader de a fi pastrat sunt in acest moment de 50-50. Potrivit surselor HotNews.ro, Dragnea le-ar fi cerut celor de la ALDE ministerul energiei, o miza financiara importanta pentru baronii locali. Ministerul…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- Operațiunea militara a Turciei in cea mai liniștita regiune siriana – Afrin – putea incepe doar cu consimțamantul tacit al Rusiei, sustine publicatia rusa Nezavisimaia gazeta (NG). In ajunul loviturilor aeriene masive ale fortelor armate turcești, in urma carora si-au pierdut viața atat militari cat…

- Tot mai mulți romani sunt nemulțumiți de formularul 600, care trebuie depus pana la data de 31 ianuarie 2018. Nemulțumirea vine pe fondul plații unei contribuții la pensie de 25% din salariul minim pe economie și a unei contribuție de 10% din salariul minim la sanatate, in total 665 de lei…

- RASPUNS…A fost deslusit misterul disparitiei anuntului de vanzare de pe cladirea Romtelecom, situata in spatele Judecatoriei Vaslui. Imobilul a fost cumparat de catre Ministerul de Interne si in acea locatie va functiona Serviciul de Protectie Interna. Altfel spus, “ochiul si timpanul”, asa cum erau…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Ministerul de Externe britanic a respins o solicitare a guvernului din Ecuador de a-i acorda statut diplomatic fondatorului WikiLeaks Julian Assange, relateaza joi agentia britanica Press Association. Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului…

- Vestea ca un politist din orasul lor a fost acuzat si arestat pentru pedofilie i-a socat pe locuitorii din orasul Magurele, judetul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, retinut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman. Ambii frati au fost angajati in Ministerul de Interne. Si fratele…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, luni, STIRIPESURSE.RO.Citeste si:…

- Închisoare pe viața pentru uciderea unui polițist. Asta cere Ministerul de Interne, care vrea pedepse mai aspre pentru ultraj. Potrivit unor surse Realitatea TV, ministrul Carmen Dan l-a chemat la discuții pe aceasta tema pe șeful de la Justiție, Tudorel Toader.

- Cotidianul ZIUA de Constanta a derulat, in perioada 18 30 decembrie, un sondaj de opinie cu tema "Credeti ca este momentul ca in Romania sa fie introdusa o noua taxa auto ldquo;, pe fondul declaratiilor facute de Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, care a precizat ca, pana in luna aprilie a anului…

- Capitala Afganistanului a fost joi dimineata tinta unui atentat. Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite in mai multe explozii care au lovit joi un centru cultural siit din vestul capitalei afgane Kabul, a anuntat Ministerul de Interne, transmit agentiile

- Alexandra este „omul invizibil” al statului. 24 de ani nu au fost suficienți sa arate ca exista și ca are nevoi. La cate uși a putut sa bata și cate eforturi a putut sa faca impreuna cu tatal ei și toate au fost in zadar.Povestea Alexandrei incepe in urma cu 24 de ani. S-a nascut in Germania…

- Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, citata de BBC. De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…