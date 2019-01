DyFashion – universul femeilor pasionate de modă Pentru ca este inceput de an, fiecare femeie cauta sa isi puna in ordine garderoba, pregatind-o pentru anotimpul urmator si pentru cele ce urmeaza. Pentru asta trebuie sa stie insa ce anume va fi in tendinte, dar si ce se mai poarta din moda anului 2018, pentru a pastra ce e de pastrat. Desigur ca... Read More Post-ul DyFashion – universul femeilor pasionate de moda apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

