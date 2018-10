dwilly lansează “be right here”, prima piesă în care artistul este și solist “be right here” este prima piesa a lui dwilly in care artistul este și vocalist. Cu un vibe aparte și un sound recognoscibil, dwilly este unul dintre cei mai apreciați tineri DJ și producatori muzicali, reușind sa adune peste 10 milioane de vizualizari in 2018 pe platformele sale. La inceputul anului viitor, dwilly pregatește și lansarea primului sau EP, anunțat chiar de single-ul “be right here”. Anul care tocmai se incheie a fost unul excepțional pentru artist, mai ales ca acesta a caștigat o notorietate considerabila in lumea producatorilor muzicali avand doua dintre top 5 cele mai accesate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

