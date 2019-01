Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori care recidiveaza, precizand ca acesta nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu potrivit mediafax.Citește și: Incredibil! Spitalele impun…

- Un tanar din Mediaș era inca in viața la aceasta ora, daca prin generozitatea lui Tudorel Toader nu erau eliberați anul trecut cateva mii de infractori din pușcarii pe baza deja celebrului recurs compensatoriu. La cateva zile de aceasta crima, o fata a fost violata la Oradea de un violator eliberat…

- Tomac sustine ca "in orice tara normala in care s-ar intampla o grozavie precum crima de la Medias ministrii responsabili si-ar da demisia sau ar fi demisi"."Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) si Carmen Dan (ministrul de Interne, sefa peste Politia aflata in blocaj) ar…

- "Voi depune la inceputul sesiunii parlamentare un proiect de lege pentru ca cei care comit infracțiuni cu violente, crime, tentative de crima, talharie sau viol sa nu mai beneficieze de predeverile Legii 167/2017, privind regimul compensatoriu. Aproape 11.000 de infractori au fost eliberați mai devreme.…

- "Romania, raiul infractorilor! Tudorel, ocrotitorul lor! Astazi, in cadrul ședinței saptamanale a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, voi propune colegilor mei sa ia in calcul posibilitatea ca la inceputul sesiunii parlamentare sa depunem o moțiune simpla la adresa ministrului Justiției.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, dupa respingerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei, ca „solidaritatea PSD in protectia penalilor este una impecabila“, in Romania existand „o majoritate care sustine infractorii“, Tudorel Toader fiind „impresarul acestora“.

- "Intre toti ministrii Cabinetului Dancila, dvs dle Toader sunteti de departe cel mai competent si mai bine pregatit, ce-i drept nici nu e foarte greu sa fii cel mai competent in Guvernul Dancila, chiar si asa CV-ul dvs este unul impresionant. Sunteti profesor universitar, ati fost decanul si rector…