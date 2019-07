Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Enzo Lefort a castigat medalia de aur in proba individuala de floreta, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Budapesta, dupa ce l-a invins sambata in finala pe britanicul Marcus Mepstead cu 15-6, relateaza AFP. Lefort, 27 ani, a castigat primul sau titlu mondial,…

- Așa cum autoritațile au anticipat inca de acum cateva luni, pesta porcina africana continua sa se extinda in mediul salbatic. Ultimul caz a fost confirmat zilele trecute pe fondul de vanatoare Grajdana gestionat de A.J.V.P.S. Buzau la un mistreț impușcat in cadrul unei partide de vanatoare, dupa ce…

- Guvernatorul bancii centrale a Turciei, Murat Cetinkaya, a fost demis sambata, din cauza diferentelor de opinie cu guvernul, pe fondul incetinirii economiei, a instabilitatii lirei turcesti si a inflatiei ridicate, transmite Reuters.Cetinkaya, care era guvernator din aprilie 2016, a fost inlocuit…

- Scandalul dintre liderul PNL si europarlamentarul liberal Rares Bogdan este departe de a se stinge. Seful PNL l-ar fi inlaturat pe acesta din urma din calculele pentru sefia PNL Bucuresti, dar motivele ar putea fi mai multe decat cele invocate oficial, spun surse din PNL, potrivit digi24.Astfel,…

- Scandalul dintre liderul PNL si europarlamentarul liberal Rares Bogdan este departe de a se stinge. Seful PNL l-ar fi inlaturat pe acesta din urma din calculele pentru sefia PNL Bucuresti, dar motivele ar putea fi mai multe decat cele invocate oficial, spun surse din PNL.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si-a publicat noua declaratie de avere. In decurs de un an, liderul ALDE i-a donat sotiei sale, Loredana Popescu Tariceanu, doua apartamente si si-a imprumutat colegul de partid, Daniel Barbu, fost sef AEP, cu suma de 100.000 de lei. In noua declaratie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri un mesaj cu ocazia alegerilor europarlamentare si a referendumului national care vor avea loc duminica, 26 mai. Seful statului i-a indemnat pe oameni sa iasa la vot pentru o Romanie „prospera si sigura”.

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ironizeaza, pe Facebook, ultimul episod din Game of Thrones, precizand ca motivul pentru care regizorul celebrului serial nu a inclus pompierii in distribuție este pentru ca, daca ar fi facut-o, și acum King`s Landing ar fi fost in picioare."Spoiler…