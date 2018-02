Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- Partidul anti-imigratie si de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (Alternative fur Deutschland – AFD), va fi principalul partid de opozitie din noul parlament de la Berlin, dupa ce Uniunea Crestin-Democrata (UCD) condusa de Angela Merkel a format o coalitie cu Partidul Social Democrat al…

- Angela Merkel se indreapta catre al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, in urma unui acord de guvernare incheiat miercuri intre Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU, conservatori) si Partidul Social Democrat (SPD), dupa patru luni de impas, au declarat surse apropiate...

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters. ''Fiecare…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si social-democratii germani continua marti negocierile cu privire la formarea noului guvern de la Berlin, cele doua delegatii urmand a se intalni la sediul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), dupa ce luni discutiile au avut loc la cel al Partidului Social-Democrat…

- Seful diplomatiei de la Berlin a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP, citat de News.ro . ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Cancelarul german Angela Merkel si omologul sau austriac Sebastian Kurz si-au exprimat miercuri dezacordurile cu privire la cotele de refugiati in UE, liderul austriac sustinand ca aceasta dezbatere, condusa de Berlin, 'ocupa prea mult timp', relateaza AFP. 'Sunt convins ca solutia la problema migratiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…

- Casa de resedinta a cancelarului german Angela Merkel este departe de vilele opulente detinute de politicienii din Romania. Jurnaliștii care au descoperit locuința cancelarului remarca faptul ca in comparație cu casele unor funcționari rusi, „resedința” lui Merkel arata mai mult ca spațiu destinat muncitorilor,…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Angela Merkel a ajuns vineri la un acord de principiu pentru a conduce un nou Guvern in Germania, cu sprijinul social-democratilor, promitand in acest context sa contribuie la un "nou start" al Europei, scrie AFP.

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis, vineri, sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei "mari coalitii" guvernamentale la Berlin, transmit DPA, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA, conform agerpres.ro. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD), care au inceput duminica discutiile exploratorii cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, doresc sa ridice la 60.000 de euro nivelul minim al veniturilor pentru care se aplica…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, care se anunta complicate, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din noul an a vizat sa defineasca…

- Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte, si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent.

- Barbatul, in varsta de 58 de ani, a intrat cu masina, pe 24 decembrie, in fatada sediului SPD, la Berlin. El a lasat anterior un sac cu butelii cu gaz si dispozitive de aprins aragazul in fata sediului Uniunii Crestin Democrate (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel, potrivit autoritatilor.…

- Pana la finele lui noiembrie, in landurile Bavaria si Baden Wurttemberg, aflate la granita cu cele trei tari, ajunsesera 19.600 de refugiati, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut acest numar a fost de circa 74.000, a precizat un purtator de cuvant.Majoritatea refugiatilor sositi…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Angela Merkel se va intalni cu supravietuitorii atacului de anul trecut de la Targul de Craciun din Berlin, pentru prima data, la doua saptamani dupa ce a primit o scrioare in care a fost acuzata de...

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca va cauta sa fie reales in martie 2018, in timp ce un sondaj de opinie arata ca acesta ar castiga alegerile prezidentiale fara probleme, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a continuat sa mentina suspansul in privinta eventualei sale candidaturi pentru un al patrulea mandat, la alegerile din martie 2018, promitand insa miercuri, in fata unei multimi de partizani ai sai, o decizie in scurt timp, scrie AFP.

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit joi seara pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de publicatia Die Welt. …

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Jamaica — O fotografie modificata cu Merkel avand parul aranjat in șuvițe in stil jamaican este larg distribuita de presa germana, intr-o aluzie ironica la așa-numita coaliție Jamaica, țara al carei drapel cuprinde culorile partidelor ce au incercat in zadar formarea acestei alianțe politice, negrul…

- 'Din punctul meu de vedere, organizarea de noi alegeri ar fi cea mai buna cale', a declarat Merkel intr-un interviu acordat televiziunii publice ARD. Ea a adaugat ca planurile sale nu includ posibilitatea de a fi cancelar intr-un guvern minoritar.Totodata, Angela Merkel a afirmat ca este…

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reușit sa convinga Partidul Social-Democrat (SDP) sa i se alature la guvernare, dupa negocieri tensionate ce au durat 12 ore. Partidul Social-Democrat (SDP) a respins propunerile privind o noua coalitie cu Merkel, iar cancelarul s-a declarat…

- Angela Merkel este foarte aproape sa piarda al patrulea mandat de cancelar dupa ce democrat liberalii FDP au anunțat ca se retrag din coaliția cu Verzii și conservatorii lui Merkel, scrie Reuters. Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca eforturile sale de a forma un guvern de coaliție in trei direcții…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au eșuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discuții, transmite AFP. "Este de preferat…

- Sefii de stat si de guverne UE, reuniti vineri la Goteborg, in Suedia, au proclamat un ”soclu european al drepturilor sociale”, in speranta reconcilierii constructiei europene cu popoarele, in contextul ascensiunii unor miscari populiste si eurosceptice pe intregul continent, relateaza Reuters. Cancelarul…