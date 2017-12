Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie 'condus de afgani',…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cotidianul Marca. Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona la echipa chineza Chongqing Dangdai Lifan, dupa Cupa Mondiala 2018, nu entuziasmeaza presa locala.…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic.

- In acest an, Timișoara marcheaza 28 de ani de la Revoluție. Primaria Timisoara și asociatiile de revoluționari au pregatit in aceste zile un program dedicat Revolutiei Romane. Pe 15 decembrie 1989, protestul a inceput la Timișoara, cu o suta de oameni. In seara de 15 decembrie, pe strada Timotei Cipariu,…

- La Maratonul Eilat, o cursa intr-un deșert arid și pietros din sudul Israelului, a participat și chinezoaica Sun Yingjie (38 de ani), o fosta sportiva de performanța, deținatoare a doua recorduri ale Chinei (maraton și semimaraton).

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Dincolo de uimitoarea elocventa a unor tineri tacand intelept in fata sediului sibian al PSD n-am a va da stiri bune. Caci prea putini ii inteleg. Prea multi s-au resemnat. Si nici in Europa nu e mult mai bine.

- Deputatul PNL de Oradea, Florica Chereches (n. in 1960) isi revizuieste ambitiile politice. Duminica, 17 decembrie, Chereches incearca sa devina sefa mare peste Organizatia Nationala de Femei a Partidului National Liberal. Congresul femeilor liberale va avea loc in Palatul Parlamentului.…

- Cea mai inalta pagoda din Asia a ars pana la temelii. Templul de cult al budiștilor, din orașul Sichuan din sud-vestul Chinei, masura 70 de metri și avea 16 nivele, pe fiecare dintre ele fiind cate o statuie a lui Buddha.

- Acum 10 ani Romania adera cu surle și trambițe la Uniunea Europeana. Acum, dupa 10 ani, romanilor le-a mai scazut din entuziasm și nu mai considera apartenența la UE un lucru prea bun. Concret, potrivit ultimului barometru realizat de institutul Kantar la comanda Parlamentului European, mai puțin de…

- Cu cat creste puterea militara a Rusiei si a Chinei, cu a atat riscul izbucnirii unui razboi este mai mare. Concluzia se regaseste intr-un raport NATO, in care au fost analizate pericolele globale pentru activitatea Alianței Nord Atlantice pana in 2035.

- "Sunt foarte incantat sa anunț ca Jaewoo Lee a fost desemnat noul șef al misiunii FMI pentru Romania și Bulgaria, din 7 decembrie 2017. Dl. Lee il inlocuiește pe dl. Reza Baqir, care va primi un nou post conform politicilor interne ale organizației financiare internaționale", a afirmat Alejandro…

- Incepand cu 1988, in fiecare an, de 1 decembrie, se marcheaza Ziua Mondiala SIDA, dedicata creșterii conștientizarii pandemiei SIDA, cauzata de raspandirea infecției cu HIV. In jurul zilei de 1 decembrie instituțiile și reprezentanții medicali, organizațiile neguvernamentale și oameni din intreaga lume,…

- Simona Halep, alaturi de Șarapova și Ostapenko la turneul de la Shenzhen. Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial, va incepe sezonul 2018 din circuitul WTA la Shenzhen (China), unde va lua parte la un turneu dotat cu premii in valoare de 750.000 de dolari, care va avea loc in perioada 30…

- Germania, considerata motorul Uniunii Europene, are o economie infloritoare, insa multi dintre locuitorii ei nu sunt tocmai bogati. Potrivit unui studiu al fundatiei Hans-Bockler, in aceasta tara pericolul saraciei este ridicat, astfel ca sunt necesare masuri pentru a evita o criza, scrie Deutsche Welle.

- Potrivit unui raport publicat marti de Bloomberg New Energy Finance, vanzarile de vehicule electrice si hibride au depasit 287.000 de unitati in perioada iulie-septembrie 2017, cu 63% mai mult decat in perioada similara a anului trecut si cu 23% mai mult decat in al doilea trimestru. China…

- Presedintele american Donald Trump considera ca delegatia chineza trimisa in Coreea de Nord reprezinta "o mutare importanta" in contextul crizei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem…

- Un teribil carambol produs pe o autostrada din estul Chinei s-a soldat miercuri cu moartea a 18 persoane, au indicat autoritatile, în timp ce imaginile de la locul dramei aratau masini calcinate sau transformate în epave, relateaza AFP. Catastrofa s-a produs în orasul…

- Duma de Stat a Rusiei pregatește un proiect de lege prin care posturi TV și de radio CNN, Vocea Americii sau Deutsche Welle ar putea fi declarate ''agenți straini'', a declarat un deputat din Partidul Rusia Unita (al lui Vladimir Putin), citat de Reuters și preluat de Agerpres.

- Membrii Parteneriatului Trans-Pacific (TPP) au convenit asupra unui nou cadru pentru relansarea tratatului de liliber-schimb intre țarile din Pacific, fara Statele Unite care s-au retras in prima parte a acestui ani, scrie BBC News. Intalnindu-se la summitul APEC din Vietnam, cele 11 națiuni care fac…

- Regimul de la Phenian si schimburile comerciale dintre Statele Unite si China au fost principalele subiecte discutate de presedintele Donald Trump cu omologul sau chinez Xi Jinping. Si desi se credea ca vor exista anumite animozitati, cei doi lideri s-au inteles perfect.

- In fiecare an la 9 noiembrie, se celebreaza Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului si se marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului. „Noaptea de cristal” a insemnat declanșarea pogromului impotriva evreilor, in 1938, in timpul celui de-al treilea Reich. La nivel european,…

- Presedintele american Donald Trump se afla intr-un turneu de 13 zile in Asia, pe parcursul caruia va vizita cinci tari. Cu aceasta ocazie, Trump va fi nevoit sa abordeze doua dintre cele mai mari probleme de pe agenda sa: criza nucleara cu Coreea de Nord si declinul influentei Statelor Unite…

- Extrem de nemulțumit de maniera in care echipa sa a fost arbitrata in ultima vreme, Dan Petrescu, tehnicianul CFR-ului, a lansat o noua tirada la adresa fluierașilor din Liga 1 și susține ca formația din "Gruia" e cea mai dezavantajata echipa din ultimii 10 ani. "Am avut vreo 10 penalty-uri in 4 meciuri.…

- Acest mesaj constituie probabil un semnal de incalzire a relațiilor dintre cele doua țari vecine, comenteaza France Presse. Relațiile dintre cele doua țari s-au degradat din cauza ambițiilor nucleare ale Phenianului, in condițiile in care Beijingul este de multa vreme un aliat și un binefacator economic…

- Se clatina poziția celui mai puternic om al planetei? Cine ar putea sa fie cel mai puternic om din lume? Ei bine, pare sa se intample, deoarece Xi Jinping a devenit cel mai puternic lider chinez de la moartea lui Mao Zedong. Numele lui Xi a fost adaugat, marti, in constitutia Chinei, potrivit Business…

- Directorul general al Deutsche Borse, Carsten Kengeter, va demisiona din cauza acuzatiilor de insider trading - tranzactii ilegale bazate pe informatii privilegiate, transmit DPA si Deutsche Welle. Decizia a fost luata dupa o sedinta extraordinara a Consiliului de Supervizare. Nu a fost numit…

- Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, ar incerca sa obțina suport politic pentru a inființa un Consiliu de Stat, in mare masura dupa modelul Chinei, dar cu anumite modificari de organizare decizionala, pentru a-i garanta lui Vladimir Putin posibilitatea de a deveni, in calitate de președinte…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, alaturi de o delegație formata din reprezentanți ai administrației publice locale din județul Brașov, ai Agenției de Dezvoltare Regionala Centru și ai mediului de afaceri din Brașov și Romania s-a aflat intr-o vizita oficiala in provincia…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreei de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene. O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud de Seul) pentru…

- Mai multe persoane au fost ranite, sambata, in Munchen, dupa ce au fost atacate cu un cutit. Printre raniti se afla si un roman. UPDATE: Un roman se afla printre victimele atacului de la Munchen, scrie Le Monde, care spune ca opt persoane au suferit rani usoare dupa ce au fost atacate cu un cutit. Conform…

- Masurile excepționale de securitate luate de autoritațile de la Beijing pe durata celui de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez au blocat mai multe guri de metrou din capitala Chinei, trecandu-i pe cetațeni printr-un veritabil maraton al nervilor, scrie digi24.ro.

- Xi Jinping, presedintele Chinei, a afirmat, miercuri, ca tara sa a intrat intr-o „noua era” in care trebuie sa ocupe un rol central pe arena internationala, adaugand ca socialismul chinez reprezinta un model de succes pentru tarile aflate in curs de dezvoltare, informeaza BBC News. Declaratiile lui…

- Numarul turiștilor care au vizitat Catalonia este in scadere de la inceputul lunii octombrie, a anunțat o asociație locala, Exceltur, transmite Euronews. Tensiunile sunt în creștere dupa ce la 1 octombrie a avut loc un referendum ilegal pentru independența în Catalonia,…

- Un fost oficial de la Phenian, care a fugit in Statele Unite, spune ca regimul lui Kim Jong-un este atat de afectat de sancțiunile internaționale impuse la nivel comercial, incat este sceptic ca „Regatul Ermit” ar mai putea rezista un an, transmite Business Insider, conform Digi24.Sancțiunile…

- Un colos de peste opt tone se va prabuși pe Pamânt în câteva luni. Agenția spațiala a Chinei a pierdut controlul primei sale stații spațiale, lansata în 2011, iar experții estimeaza ca aceasta se va prabuși pe Pamânt în câteva luni. Stația Tiangong-1…

- Rezultatele a cinci studii publicate joi in revista Science se bazeaza pe date colectate de satelitul ''Orbiting Carbon Observatory-2'' (OCO-2), lansat de agenția spațiala americana in 2014. Obiectivul acestui program este de a examina circulația și evoluția in atmosfera a CO2 produs prin…

- Dupa un deceniu de la summit-ul de la Bucuresti, NATO a renuntat la doctrina razboiului preventiv si a exportului de democratie, transformandu-se intr-o alianta cu scopuri definite de la o zi la alta.

- SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAM FINALA BEIJING 2017. Garcia s-a calificat in finala turneului din China dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 7-5, de cehoaica Petra Kvitova. Jucatoarea din Franta a obtinut a zecea victorie consecutiva si a mai facut un pas pentru…

- Update: * Simona Halep este a 25-a jucatoare din istorie (incepand din 1975, cand a fost introdus sistemul computerizat) care devine numarul 1 WTA … Site-ul oficial WTA menționeaza: „Ascensiunea ei intrerupe suprematia lui Garbine Muguruza, care a petrecut numai patru saptamani in aceasta pozitie. Halep…

- Simona Halep și-a aflat adversara din finala de la Beijing. Ultimul act, duminica, de la 11.30. Simona Halep (26 de ani) s-a calificat in finala turneului de la Beijing, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-2, 6-4, de letona Jelena Ostapenko. A fost meciul care a propulsat-o, in premiera, pe Simona Halep…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de la Beijing, dupa ce a invins-o fara probleme pe Daria Kasatkina, scrie adevarul.ro.Simona i-a administrat acesteia un sec 6-2, 6-1, dupa o ora si noua minute de joc, in care a dominat categoric partida.

- Simona Halep a caștigat categoric in fața unei alte rusoaice, la China Open. Dupa ce a umilit-o pe Șarapova, romanca a invins-o și pe Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-1.Simona Halep ar putea sa o intalneasca pe Sorana Cirstea in semifinalele turneului, daca aceasta va trece de Jelena Ostapenko.…

- Simona Halep o va intalni pe Daria Kasatkina (Rusia, 20 de ani, locul 34 WTA) in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Beijing. Meciul va avea loc joi, 4 octombrie. Simona Halep și Daria Kasatkina s-au intalnit de trei ori pana acum, scorul fiind favorabil reprezentantei noastre: 2-1. Halep…

- Germania a celebrat ieri 27 de ani de la reunificare. Pentru multi est-germani nu a fost nicio sarba­toare. Estul si Vestul traiesc impreuna de mai bine de un sfert de secol si cu toate acestea cele doua parti ale celei mai mari economii europene continua sa fie separate de un zid invizibil.…

- Cladirea in stil baroc a fost construita in a doua parte a secolului al XVIII-lea de contele Jozef von Brukenthal. Acum este doar o ruina desi este un obiectiv turistic al zonei. Declinul a inceput inca din anul 2002 cand cladirea a ajuns in proprietatea Romsilva, care nu a facut nicio investitie. Motivul:…

- O sursa a precizat ca un numar mare de muncitori nord-coreeni au parasit teritoriul Chinei, dupa ce nu au mai reușit sa iși prelungeasca vizele. Pe 28 septembrie, autoritațile de la Beijing le-au cerut și firmelor nord-coreene de pe piața chineza sa iși sisteze activitatea. „Peste 20.000 de nord-coreeni…