Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, si-a exprimat intentia de a schimba numele tarii pentru a elimina conotatia sa coloniala, deoarece arhipelagul a fost denumit astfel în 1543 în onoarea viitorului rege al Spaniei Filip al II-lea, transmite EFE, citat de Agerpres. „Înca…

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, si-a exprimat intentia de a schimba numele tarii pentru a elimina conotatia sa coloniala, deoarece arhipelagul a fost denumit astfel in 1543 in onoarea viitorului rege al Spaniei Filip al II-lea, transmite EFE. "Inca nu am un nicio titulatura anume, dar mi-ar…

- SUA vor apara Filipinele impotriva oricarui 'atac armat' in Marea Chinei de Sud, a declarat vineri, la Manila, secretarul de stat Mike Pompeo, lansand cel mai clar avertisment de pana acum in fata ambitiilor Beijingului in aceasta zona strategica, transmite AFP. 'Construirea de insule si…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a spus, la o ceremonie tinuta in provincia Maguindanao, ca tara pe care o conduce ar trebui sa renunte la numele de Filipine care i-a fost dat in secolul al XVI-lea de exploratori spanioli in onoarea regelui Filip al II-lea.

- Comisia Europeana si-a manifestat marti deplina incredere in ''sistemul judiciar'' si ''ordinea constitutionala'' a Spaniei, anunt venit in ziua in care la Curtea Suprema spaniola a inceput procesul unor lideri separatisti catalani, transmite agentia EFE. …

- Cei trei jurnalisti de la agentia spaniola Efe, care au fost retinuti de serviciile secrete venezuelene miercuri, in Caracas, au fost eliberati si urmeaza sa fie deportati in Columbia, scrie La Vanguardia potrivit news.ro.Columbienii Mauren Barriga si Leonardo Munoz si spaniolul Gonzalo Dominguez…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a dezmembrat o retea de traficanti de hasis care supraveghea cu o drona activitatea politiei pentru a debarca in siguranta drogurile in largul coastei sudice a Spaniei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Cei doisprezece traficanti ar fi introdus in Spania…

- Derbiul campionatului Spaniei dintre Real Madrid si FC Barcelona se va disputa la 2 martie, de la ora 21.45, a anuntat federatia spaniola de fotbal, relateaza News.ro.Acesta va fi meciul retur din actuala editie a campionatului Spaniei. In tur, FC Barcelona a "zdrobit" Real Madrid,…