Duterte: Victimele războiului mpotriva drogurilor sunt carcase lipsite de valoare Pentru președintele filipinez Rodrigo Duterte, suspecții morți in razboiul impotriva drogurilor nu sunt decat niște bucați de animale moarte și lipsite de valoare. ,,In cazul suspecților de implicare in afaceri cu droguri, nu este vorba decat despre un corp neinsuflețit. Daca ma intreaba cineva la televiziunea naționala despre ce parere am despre moartea acestor persoane le spun ca ei sunt niște carcase", a spus el in timpul unui discurs in orașul Davao, duminica seara, conform CNN . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

