- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna damboviteana Valea Mare, a fost gasit spanzurat, miercuri, pe un drum al Schelei Petroliere. Se pare ca acesta nu a putut rezista fara sotia sa, de care se despartise. De altfel, nu a fost la prima incercare de acest fel.

- Statele Unite urmeaza sa adopte luni o pozitie agresiva impotriva Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga, amenintand cu sanctiuni impotriva judecatorilor acesteia daca ei vor incepe o investigatie...

- Scena surprinsa pe strazile din Rusia pare una desprinsa dintr-o comedie neagra. In imagini se poate vedea cum o femeie sta deasupra unui barbat, ținandu-l nemișcat la pamant. Videoclipul a fost postat pe o rețea locala de știri online și a devenit repede viral pe internet. Un barbat și o femeie au…

- CAUTARI…Disparut fara urma de mai bine de doua luni, dupa ce a fost rapit in plina strada, Tibuleac Madalin Giuliano este cautat acum international. Fotografia impreuna cu descrierea sa pot fi vazute pe site-ul IGPR, sectiunea “Persoane urmarite”. Ancheta politistilor bate pasul pe loc in conditiile…

- Donald Trump s-a confruntat cu cea mai neagra zi a mandatului sau, dupa ce unul dintre fostii sai asociati a pledat vinovat, iar un altul este acuzat de crime financiare, potrivit The Guardian. Michael Cohen,...

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, a amenintat ca va ucide peste 100 de ofiteri din Politia Nationala din Filipine, care sunt anchetati de crime, noteaza CNN. Dupa ce a adus 102 ofiteri...

- Scene de-o violența ieșita din comun in orașul Targu Neamț, unde a avut loc o bataie mai ceva ca-n filme in noaptea de joi spre vineri, in zona Liceului ”Vasile Conta”, din oras. Zece persoane au fost retinute in urma unei batai cu furci si topoare intre doua clanuri de romi la Targu Neamt. Singurul…