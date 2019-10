Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Naționale din Filipine a demisionat dupa ce a fost audiat în Senat, fiind acuzat ca a intervenit, în 2013, când era șef la nivel local, pentru a împiedica o ancheta privind traficul de droguri, scrie ABC News. Investigația pe care acesta a blocat-o îi…

- Liderul PSD de Iasi Maricel Popa sustine ca niciunul dintre cei opt parlamentari ieseni ai PSD nu va vota motiunea de cenzura, calificand demersul Opozitiei drept un joc mediatic, care nu va avea sorti de izbanda.

- Un politist local dintr-o comuna din Constanta, aflat in uniforma, a fost filmat in stare de ebrietate in municipiul Constanta, el fiind in timpul liber. Gestul sau urmeaza sa fie analizat de o comisie de disciplina care va stabili ce sanctiune va primi.Un barbat aflat intr-o uniforma pe care…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a convocat, pentru ora 13.00, o ședința informala cu liderii de filiale, in contextul tensiunilor din partid. Trei deputați au fost propuși miniștri, mai multe filiale cer Congres, iar Teodor Meleșcanu a fost inscunat șef al Senatului cu voturile PSD.

- Seful ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți, la Parlament, deciziile pe care le-a luat partidul cu o majoritate „covarsitoare” de voturi: Propunerea ALDE pentru functia de presedinte al Senatului...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat marti ca Teodor Melescanu, propus de PSD pentru functia de presedinte al Senatului, si-a cerut scuze colegilor din Biroul Politic "pentru situatia pe care, intr-un fel, a generat-o". "A fost si domnul Melescanu care si-a cerut scuze colegilor pentru situatia…

- Cand nu mimeaza ca face parte din opoziția politica din Romania, liderul Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, incaseaza bani grei de pe urma contractelor cu statul. Evenimentul zilei a publicat marți un articol ce conține contractele de milioane de euro, incheiate de firma lui Dan Barna – liderul USR.…