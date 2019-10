Duterte catre seful politiei dintr-un oras filipinez afectat de droguri:"Esti liber sa-i omori pe toti"

Stiri pe aceeasi tema

- "Esti liber sa-i omori pe toti", i-a transmis joi seara Duterte, la un eveniment oficial, locotenent-colonelului de politie Jovie Espenido, care tocmai a preluat functia de director adjunct al politiei municipale din Bacolod, capitala provinciei Negros Occidental. Potrivit EFE, Espenido este…

- Oscar Albayalde, seful politiei din Filipine si responsabil cu lupta antidrog lansata de presedintele Rodrigo Duterte, si-a dat demisia luni dupa ce s-a confruntat cu acuzatii ca a permis in urma cu sase ani ca agenti din subordine sa revanda droguri

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a dezvaluit ca sufera de miastenie autoimuna, o boala neuromusculara care poate declansa complicatii grave si care se manifesta deja la el prin tulburari oculare, conform unor declaratii difuzate duminica de presedintie, citate de AFP, potrivit AGERPRES.Citește…

- Nascut in Martinica (Antilele franceze), acest agent administrativ de 45 de ani era informatician la Directia de informatii a prefecturii politiei din Paris si suferea de surditate. Agresiunea s-a produs chiar in interiorul acestui loc emblematic care regrupeaza mai multe mari directii ale politiei…

- Presedintele filipinez, Rodrigo Duterte, a exclus acceptarea unor viitoare ajutoare financiare pentru tara sa din partea guvernelor care au votat o rezolutie ONU privind cercetarea circumstantelor in care se desfasoara „razboiul impotriva drogurilor” declansat de el. In luna iulie, 18 tari au votat…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat marti o recompensa de un milion de peso (19.600 de dolari) pentru capturarea unor infractori condamnati pentru fapte grave, dar eliberati anticipat in baza unei legi controversate, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Duterte a oferit unui numar…

- Șeful poliției dintr-o localitate din Texas și-a cerut scuze dupa indignarea stârnita de o fotografie în care doi dintre agenții sai, calare, escorteaza o persoana de culoare legata cu o frânghie și care merge pe jos, scrie AFP.Fotografia a devenit virala și numeroase persoane…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a presat luni pe parlamentari sa reintroduca pedeapsa cu moartea, in cadrul luptei sale dure impotriva drogurilor, criticata in intreaga lume si in numele careia politia a ucis deja mii de persoane, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Bucurandu-se de o…