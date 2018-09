Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti seara, la festivitatea de investire a fostului secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale Mircea Dusa in functia de prefect al judetului Mures, ca acesta isi incepe mandatul "in forta", avand de gestionat referendumul si activitatile…

- Dupa cum “National” anuntase in exclusivitate, zilele trecute, dinspre Palatul Victoria s-a confirmat, la sfarsitul sedintei de Guvern de joi, ca fostul secretar de stat in Ministerul Apararii, Mircea Dusa, a fost numit prefect. Concret, Dusa va deveni reprezentantul Guvernului in judetul Mures. Decizia…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sambata, ca Partidul Social Democrat ar trebui sa aiba un Guvern mai performant decat cel din prezent.Intrebata la Neptun, unde sambata are loc sedinta CExN a PSD, daca isi mentine pozitia dintr-o scrisoare adresata membrilor partidului prin…

- "Intr-un stat democratic autentic, orice ministru in situatia doamnei Carmen Dan ar fi demisionat de mult timp, pentru ca prezenta ei acolo nu face decat sa arunce dubii asupra transparentei si corectitudinii evaluarii politice a ceea ce s-a intamplat de fapt. Noi, ca partid politic parlamentar,…

- Cu toate ca a avut grija, chiar din a doua zi, sa ne informeze ca n-a avut nici o responsabilitate in “evenimentele” din 10 august, ministrul Afacerilor Interne, doamna Carmen Dan, a simtit nevoia sa iasa in seara asta ca sa le explice celor din Piata Victoriei ce au trait si celor din fata televizoarelor…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca este indignat “de modul mizerabil si criminal” in care romanii participanti la mitingul din Piata Victoriei sunt tratati de Guvernul lor. “M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara / si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani…

- Proiectul “Imbunatatirea calitatii managementului din sectoare economice SNC” este un proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si va fi implementat de SC FIRST JOB SCHOOL SRL. Proiectul se va implementa pe tot teritoriul judetului Alba/judetului…

- Guvernul anunța luni ca premierul Viorica Dancila, alaturi de membri ai Executivului, se va deplasa in mai multe zone afectate de inundații din județele Buzau, Bacau, Covasna, Brașov, pentru a evalua pagubele și a identifica cele mai rapide soluții de sprijinire a oamenilor.Premierul este…