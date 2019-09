Duş scoțian pentru Boris Johnson Curtea de apel din Edinburgh a declarat miercuri «ilegala» decizia controversata a premierului Boris Johnson de a suspenda activitatea parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani. Guvernul a facut recurs la Curtea suprema din Londra, acesta urmand a fi examinat la inceputul saptamanii viitoare. Asistam la o noua lovitura (a cata?) primita de Boris Johnson. De data aceasta ea nu mai vine din parlament, ci de la o instituție judiciara. Justiția scoțiana a considerat suspendarea activitații Parlamentului, tocmai acum, cand se apropie termenul limita al plecarii Regatului Unit din Uniunea Europeana,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

