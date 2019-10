Durus, interpelare in Parlament dupa crima asupra padurarului din Lapus: „Sa-i protejam pe padurari cat sunt in viata, nu sa ajunga eroi postmortem”

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a facut cateva precizari legate de cazul padurarului Liviu Pop ucis miercuri seara intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Strambu Baiut. Redam mai jos comunicatul Romsilva: “Liviu Pop, padurar in cadrul Directiei Silvice Maramures, a fost ucis miercuri seara…

- Oficial aflat in Argeș cu ocazia concursului „Cel Mai bun padurar” (!), neoficial in vizita electorala, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a fost secondat pas cu pas de șeful Direcției Silvice Argeș, Armand Chiriloiu. Dupa o intampinare glaciala și fulgeratoare la Consiliul Județean, celor doi…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis noi propuneri de ministri interimari, potrivit unor surse oficiale. Conform surselor citate, Dancila l-a propus pe ministrul Apararii, Gabriel Les, ca ministru interimar al Afacerilor Interne, pe vicepremierul Daniel Suciu…

- "La rugamintea primarului din Miresu Mare, Ioan Maties, am invitat doi ministri ai Guvernului Romaniei in Maramures, respectiv pe ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea si pe ministrul Apelor, Padurilor si Mediului, Ioan Denes, pentru a vedea la fata locului pagubele…

- Somcuta Mare devine prima localitate din Maramures care are un centru integrat pentru servicii de urgenta.Punctul de lucru SMURD Somcuta Mare se afla in subordinea detasamentului de Pompieri „cpt.Marchis Adrian” Baia Mare din cadrul ISU Maramures. Serviciile de Ambulanta, Pompieri si SMURD functioneaza…

- Miercuri, 28 august 2019, in cadru festiv a avut loc ceremonia de inaugurare a punctului de lucru SMURD Șomcuta Mare, aflat in subordinea Detașamentului de Pompieri ”Capitan Marchiș Adrian Baia Mare” din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” Maramureș. La acest…

- Propunerile de interimari au ajuns la Cotroceni, anunța Antena3. Premierul Viorica Dancila a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerile de ministri interimari la Energie - ministrul Economiei, Niculae Badalau, la Mediu - ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, si la Relatia cu Parlamentul…

- 'Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru al Mediului, cat si din cea de vicepremier. Viata poate continua si fara functia de ministru. Am facut lucruri bune in interiorul programului de guvernare, dar si in afara lui,…