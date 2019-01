Stiri pe aceeasi tema

- Amintirile se reactiveaza de Sarbatori, declansand o avalansa de regrete si confuzie. Primul an ce urmeaza unei pierderi este considerat o adevarat provocare. Cel care sufera are de infruntat o multime de "prima data cand...", "prima data fara...". Psihologul Therese Rando a descris 6 procese necesare…

- Nelu Ploieșteanu a implinit 68 de ani, pe 15 decembrie, insa aceasta zi nu a mai fost un motiv de bucurie pentru artist. Acesta nu a serbat intr-un cadru festiv, așa cum o facea in urma cu mulți ani, ci a mers la mormantul fiului sau, care a murit la doar 28 ani. „Sarbatorile mele s-au dus, au plecat…

- Cadoul este una dintre dovezile ca societatea in care traim nu este chiar atat de rea precum pare. Perioada sarbatorilor, atunci cand toata lumea ofera si primeste un cadou de Craciun, scoate partea umana din fiecare si reuseste sa echilibreze temperatura rece de afara cu caldura sufleteasca. Perioada…

- Top-modelul Adriana Lima si-a luat la revedere de la defilarile pentru casa de moda Victoria's Secret, dupa o cariera de 20 de ani, in show-ul care a avut loc ieri seara, 8 noiembrie, la New York.

- Emilian Raducu, tatal Denisei Raducu, este distrus de durere de cand fiica sa cea mica a incetat din viata la numai 27 de ani. Barbatul a ramas cu probleme mari de sanatate dupa necazul prin care a trecut in urma cu un an. 23 iulie 2017 este insemnata cu negru in calendar de catre Emilian Raducu, tatal…

- In minutul 8 al meciului jucat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, arbitrul de centru a oprit partida, iar mii de trandafiri albi au fost aruncati in teren, in memoria lui Ilie Balaci, „Minunea Blonda” a Craiovei.

- Moartea lui Ilie Balaci, duminica dimineata, la doar 62 de ani, a socat intreg fotbalul romanesc, iar Mircea Rednic (56 de ani) a izbucnit in lacrimi in timpul momentului de reculegere tinut in memoria fostului mare fotbalist inaintea meciului Dinamo - Dunarea Calarasi.