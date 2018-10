Dureros! Mesajul sfâșietor postat de familia Denisei Răducu: ”Vizita făcută la mormântul…” Denisa Raducu a murit in urma cu un an, fiind rapusa de o cumplita boala, iar familia inca nu isi poate reveni din soc. Cei dragi inca le este foarte greu si nu pot sa se obisnuiasca cu gandul ca Denisa nu mai este. Pe pagina de socializare a fostei artiste in varsta de 27 de ani a aparut un mesaj dureros, scris de familia acesteia. In mesajul postat familia acesteia vorbeste despre cat de credincioasa era regretata artista. Nu de putine ori Denisa mergea la manastiri si se ruga tot timpul. Imaginile cu ea rugandu-se vor ramane tot timpul in amintirea tuturor celor care au iubit-o si isi amintesc… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Monica Pop și-a amintit de verișoara sa, pe care a pierdut-o in urma cu ani. Monica Pop a transmis un mesaj dureros in mediul online. In 2005, Monica Pop, unul dintre cei mai renumiți medici oftalmologi din Romania , a pierdut-o pe verișoara sa, Dana, și ea medic de profesie. despre aceasta…

- Andreea, tanara mama de 30 de ani din Calinești, Argeș a fost ucisa prin injunghiere de catre fostul soț, care a fost primul pe lista posibililor criminali. Astazi, mama victimei a postat un mesaj extrem de dureros pe Facebook.

- Valentina Pelinel este o femeie care isi iubeste familia mai presus de orice. A dovedit acest lucru chiar si atunci cand Cristi Borcea era in spatele gratiilor, fiindu-i aproape mereu. Valentina Pelinel gaseste bucuria si armonia in familia sa, astfel ca este in stare de orice.

- Autoritațile din South Wales sunt in cautarea unei adolescente in varsta de 15 ani care a disparut alaturi de un barbat pe care l-a intalnit pe internet. Naomi Rees, din Rhydyfelin, Pontypridd nu a mai fost vazuta de pe data de 15 august, iar autoritațile cred ca fata a plecat cu Tomas Baker, un barbat…

- Simona Halep este noua campioana a turneului de la Montreal, dupa ce a învins-o, duminica, pe Sloane Stephens. Totuși, dupa meci, sportiva a ținut sa îi puna la punct pe cei care au scandat mesaje împotriva PSD în timpul partidei.Cea mai buna jucatoare a lumii…

- Michael Schumacher, în vârsta de 49 de ani, s-a lovit grav la cap la schi, la sfârșitul anului 2013, iar medicii i-au oferit de la început puține șanse de recuperare. Familia fostului mare sportiv a oferit puține detalii despre acesta. Se știe…

- Slujba de pomenire a cantaretei a avut loc la biserica din Serbanesti. Indurerata, mama Denisei a venit sa-i faca fiicei sale parastasul de un an. Alaturi de familia artistei au fost si prietenii acesteia, care cu greu au trecut peste acest an fara Denisa. Dupa slujba, cu totii au mers la…