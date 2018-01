Dureri de cap puternice? Mergi de urgenta la medic. Vezi si alte tipuri de durere pe care nu ar trebui sa le ignori

Stiri pe aceeasi tema

- Aurelia Mut, prim-procurorul Parchetului Targu Lapus, este acuzata de faptul ca abuzeaza de functia pe care o are, pentru a fabrica dosare penale. Satul de tracasarile magistratei, unul dintre „clientii” sai a depus o plangere penala pe numele Aureliei Mut, pentru comiterea infractiunii de represiune…

- Fetita de 7 ani locuia cu tatal ei, cu doi frati si cu bunica paterna, iar in noaptea de Revelion ea a fost lovita de mai multe ori cu o coada de topor de catre tata. "Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani…

- Trupul neinsuflețit al tanarului a fost descoperit luni dupa masa, in jurul orei 15:30, de catre – se pare -, tatal sau, scrie specialarad.ro.Citeste si: Acuzatii FARA PRECEDENT in dosarul medicului Lucan: 'Am pus in plicul domnului profesor 4.000 de lei...' Conform primelor date, solistul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa ia masuri fata de judecatorul Tribunalului Bucuresti care nu a motivat controlul judiciar.

- Sinuciderea sotilor Maleon a socat o tara intreaga. Potrivit unor surse interne, anchetatorii au mai multe ipoteze conform carora cuplul din Iasi a recurs la acest gest extrem, in seara de Ajun. Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti fara suflare in casa de rudele lor ingrijorate ca cei doi nu ajunsesera…

- Bancile nu mai au voie, de anul viitor, sa isi “premieze” angajatii pentru depasirea planului. Potrivit unui Ghid emis de Autoritatea Bancara Europeana (ABE), care se aplica din 13 ianuarie 2018, institutiile supravegheate de Banca Nationala a Romaniei nu mai au voie sa isi plateasca…

- Marti, in presa nationala aparea o stire conform careia un sef al Politiei Rutiere Giurgiu este cercetat penal pentru un incident petrecut in ajunul Craciunului, un incident in urma caruia a murit un om. Miercuri, jurnalistii de la evz.ro au publicat aceasta poveste, pe larg: “Un polițist, Mihai Tache,…

- Celebrul raper Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas, într-un atac comis dintr-o mașina în 1996, de persoane necunoscute pâna astazi. La începutul acestei luni, fanii au aflat ca poliția ar fi reușit sa dea de urma pistolului cu care a fost ucis…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Audieri maraton in cazul profesorului Mihai Lucan, dupa perchezițiile efectuate, miercuri, de DIICOT la locuința acestuia, anunta Realitatea TV. Medicul chirurg este acuzat de delapidre, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va face in cadrul conferintei de la Arhiepiscopia Tomisului si o scurta declaratie privind decizia Sf. Sinod al BOR legata de cererea de iertare a fostilor preoti Costica Antoche si Ciprian Nicu Gurita. "Sf. Sinod al BOR a cercetat cererea de iertare a fostilor…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat care a murit dupa ce a fost atacat de un porc mistreț și dupa semnalarea de catre presa a mai multor cazuri de atacuri ale porcilor mistreți asupra oamenilor sau gospodariilor Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul…

- In urma articolului publicat duminica seara de Someșeanul.ro, cu privire la o cațelușa impușcata la o partida de vanatoare desfașurata pe raza localitații clujene Țaga, polițiștii clujeni s-au autosesizat și au demarat cercetarile.

- Chiar daca unele simptome timpurii pot sa fie asociate cu mai multe afectiuni, este foarte important sa nu le ignori. Ce simptome ale cancerului sunt adesea trecute cu vederea? Afla din materialul urmator, scrie realitatea.net.1.

- Chiar daca unele simptome timpurii pot sa fie asociate cu mai multe afectiuni, este foarte important sa nu le ignori. Ce simptome ale cancerului sunt adesea trecute cu vederea? Afla din materialul urmator!

- Durerea in orice parte a corpului este, in mod normal, un semnal de alarma, dar, in ciuda acestui lucru, ignoram de multe ori acest semn ca ceva este in neregula. Orice durere care dureaza o sptamana sau mai mult, ar trebui analizata, cu atat mai mult daca este localizata intr-una dntre urmatoarele…

- Situația este identica în ceea ce privește Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumparare standard (PPS), cele trei țari fiind la aproximativ jumatate fața de media înregistrata în restul statelor membre. În 2016, în Uniunea…

- Milioane de oameni din intreaga lume sufera de dureri de cap, iar fiecare astfel de durere are o alta cauza si apare intr-o zona diferita a capului tau. Iata cum sa le deosebesti, ca sa stii cum sa le tratezi corect. Tipuri de dureri de cap Pana sa afli ce semnaleaza zonele unde apar […]

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- Curtea Constitutionala ar trebui sa raspunda astazi daca este in regula ca un functionar public trimis in judecata pentru infractiuni grave sa mai poata ocupa pe durata procesului functia publica asa cum isi doresc parlamentarii.

- In acest sens, ea a avut o postare pe rețeaua de socializare. [citeste si] "Vad ca Poliția ii amenința cu dosare penale pe cei care instiga la violența pe Facebook. Foarte bine. Instigarea la violența nu a facut vreodata parte din retorica protestelor. Dimpotriva. Foarte dimpotriva.…

- Google pregateste actualizarea aplicatiei Maps cu functii de ghidare si notificari si pentru cei care merg pe jos sau folosesc transportul in comun. Daca pana acum indicatiile vocale si vizuale in timp real erau disponibile doar pentru transportul cu masina, intr-un mod asemanator GPS-urile…

- Trei structuri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi si opt politisti au fost recompensati de conducerea Inspectorului General al Politiei Romane, in semn de apreciere pentru contributia adusa la identificarea autorilor infractiunilor de omor calificat si tentativa la omor calificat,…

- O adolescenta de 16 ani din Murfatlar, mama a unui copilas de numai cateva luni sustine ca intra in greva foamei nemultumita de faptul ca bunicii fetitei a fost plasat in grija bunicilor dupa plecarea concubinului la munca in strainatate. Cazul, intens mediatizat a ajuns si in atentia DGASPC Constanta…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Potrivit doctorilor, starea barbatului a fost deosebit de grava in momentul prezentarii in spital, insa organismul sau a rezistat traumatismelor severe. „S-a extras de urgenta, in sala de operatie, fierul care iI intrase in coapsa stanga, iar dupa stabilizare a fost transportat la Neurochirurgie pentru…

- Fostul ministru Cristian David a fost trimis in judecata de DNA in 16 iulie iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.

- Politia din Malta a retinut opt persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul in care victima se afla a fost aruncat in aer, informeaza agentia Reuters.

- Dupa decesul Cristinei Stamate, romanii au suferit si au purtat doliu cu durere in suflet! Daca pana acum se tot specula ca indragita artista a avut grave afectiuni cardiace, ei bine, lucrurile stau diferit dupa ce unii apropiati dezvaluie ce o macina cu adevarat pe marea actrita.

- Pew Research Center a elaborat trei scenarii pentru a estima numarul musulmanilor care vor trai in Europa pana in 2050. Scenariile variaza in functie de viitoarele nivele de imigratie. Punctul de referinta in cazul tuturor celor trei scenarii il reprezinta populatia musulmana din Europa (Europa fiind…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuia sa dea miercuri o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Conf. dr. Dana Tomescu trage un semnal de alarma asupra faptului ca ciupercile de padure au suferit modificari radicale, cele comestibile fiind din ce în ce mai greu de separat de cele otravitoare. ”Vreau sa atrag atenția asupra unor lucruri. Sezoanele ploioase sunt…

- Mai intai de toate, este important sa diferențiem durerile de cap din timpul nopții de durerile de cap obișnuite. Uneori, te duci la culcare cu o durere de cap care s-a declanșat deja și se agraveaza in timpul nopții. Cu toate acestea, a inceput puțin inainte de a merge la culcare. Aceasta nu este…

- Fiul soților Gheorghe și Niculina Rentea, Razvan, a fost saltat azi, 28 noiembrie de catre polițiști. Acesta este considerat principalul suspect in cazul triplei crime de la Apa. Acesta a fost luat de polițiști imediat dupa inmormantarea parinților și bunicii. Razvan Rentea este in varsta de 33 de ani.…

- Un adeziv chirurgical inchide orice rana in cateva secunde! Creat de o echipa internaționala de cercetatori, acesta ar putea face ca firele de sutura, acele și copcile sa dispara in viitorul apropiat din instrumentarul chirurgilor. Adezivul-minune de numește MeTro, este alcatuit din proteine cu proprietați…

- Nu trebuie sa dai fuga la medic pentru orice junghi, dar unele dureri, mai ales daca sunt insoțite de febra, nu trebuie ignorate niciodata. Afla cum recunoști simptomele care trebuie sa te trimita la specialist. O durere ascuțita intre omoplați ar putea insemna ca suferi un infarct. Aproximativ 30%…

- UDMR propune modificarea articolului 100 din Codul Penal, referitor la conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii, astfel incat "eliberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca cel condamnat a executat cel putin jumatate din durata pedepsei, in cazul in care…

- Homeopatia se folosește de asemenea de medicamente, nu doar de leacuri babești, aspect cunoscut de foarte puțini oameni. Astfel ca, datorita a doi francezi farmaciști și frați pe numele lor Boiron, homeopatia este o parte a farmacopeei franceze. Granulele homeopate pot fi atinse fara nici…

- Termenul de disfagie sau de durere de gât la înghițire se refera la dificultatea care apare la deglutiție (înghițire) ca urmare a inflamarii amigdalelor. Disfagia poate aparea la orice vârsta, dar este mai uzuala la persoanele mai în vârsta. Cauzele…

- Ați avut vreodata una dintre acele raceli sacaitoare, care pare ca nu mai trece? Așa a fost viața de zi cu zi pentru o femeie in varsta de 57 de ani, din China, care a avut sangerari nazale, congestie și inflamație timp zeci de ani, informeaza livescience.com

- Medicii italieni au publicat în revista Canadian Medical Association Journal (CMAJ) straniul caz al unei paciente, în vârsta de 21 de ani, care transpira cu sânge prin porii fetei si ai mâinilor, relateaza EFE. Medicii Roberto Maglie si Marzia Caproni au descris…

- In lume este epidemie de rujeola, iar in ultimul timp se aude tot mai multe cazuri. Aceasta boala se mai numeste pojar.Confundabila la prima vedere cu rubeola, rujeola este mult mai grava decat sora ei mai mica.

- Stresul este unul dintre procesele naturale ale corpului. Cand avem o afectiune externa, stresul genereaza un raspuns de aparare, care poate fi fiziologic sau psihologic. Aceste raspunsuri te ajuta sa faci fata oricaror situatii din viata.

- Aceasta afecțiune face parte din categoria otitelor medii, o inflamație ce apare in urechea medie fara vreo legatura cu o anume etiologie sau patogeneza. Ține cont de faptul ca segmentele osului temporal sunt continui, iar inflamația aparuta in urechea medie poate presupune o inflamația in…

- Deputații juriști au decis joi s-o invite, lunea viitoare, pe fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, pentru a discuta solicitatea DNA privind inceperea urmaririi sale penale, in dosarul „Belina”. Membri Comisiei juridice a Camerei vor finaliza raportul in acest caz in aceeași zi, a afirmat președintele…

- Durerile cele mai dese de spate sunt localizate la nivel cervical, din cauza poziției de la birou cel ami adesea, sau la nivel lombar, in partea de jos a spatelui. Aceste tipuri de dureri pot aparea oricand pe parcursul vieții și pot de asemenea sa fie un semnal al unui organ ce nu funcționeaza…