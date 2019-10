Ar fi fost rapita, atunci cand avea 14 ani, drogata, batuta si data barbatilor, in schimbul unor sume de bani! E povestea socanta a unei copile care a ramas orfana de ambii parinti. Cosmarul fetei insa e mult mai negru pentru ca, cei pe care-i acuza ca ar fi nenorocit-o sunt liberi si acum. Liberi s-o ia in orice clipa de pe strada si sa-si bata joc de ea.