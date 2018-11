Stiri pe aceeasi tema

- Un om de știința rus, detașat la o baza de cercetare din Antarctica, și-a injunghiat un coleg din cauza ca acesta ii tot spunea sfarșitul carților pe care le citea, scrie The Sun. Cititori avizi, Serghei Savițki (in fotografie), in varsta de 55 de ani, și Oleg Beloguzov, de 52 de ani, iși petreceau…

- Un fotbalist roman a murit luni dimineața, la doar 36 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Adrian Condoiu era legitimat la UTD Dragașani, echipa din Liga 5, din județul Valcea, a anunțat arenavalceana.ro . Adița, cum era poreclit de prietenii de la echipa, tocmai se logodise și urma sa faca nunta anul…

- Noi detalii teribile ies la iveala in cazul crimei de la Calinești , in județul Argeș, unde o tanara in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a fost ucisa in casa cu mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect este fostul soț al fetei. El a fost reținut pentru 24 de ore. Trupul Andreei a fost…

- Hainele membrilor Familiei Regale sunt mereu atent alese, astfel incat sa fie adecvate oricarei ocazii, chiar si pentru cele neprevazute. Atunci cand se afla in deplasare, membrii familiei sunt nevoiti sa...

- Un bolnav psihic din Pucioasa și-a omorat unchiul! Familia da vina pe autoritați ca nu l-au pastrat intr-un spital de psihiatrie. Un barbat in varsta de 46 de ani din Pucioasa, cu probleme psihice severe, și-a ucis ieri unchiul cu o caramida, a anunțat dbonline.ro . Cei doi lucrau impreuna intr-o curte,…

- Medicii ieseni incearca sa ii salveze viata copilului care a supravietuit insa prognosticul lor este unul rezervat. Victima, in varsta de sapte ani, este intubata, cu un traumatism grav la nivelul capului. Familia prietenului sau, care a murit inca de aseara, se pregateste de inmormantare.

- Pompierii din cadrul Detasamentului Baia Mare si Punctului de Lucru Somcuta Mare au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier in localitatea Buciumi. In urma accidentului a rezultat o victima, in varsta de 21 de ani, care a ramas incarcerata, conform ISU Maramures. Dupa ce a fost descarcerata,…

- Apropiați ai familiei fostului pilot de Formula 1 au dezvaluit ca Michael Schumacher plange atunci cand vede peisaje. Victima unui grav traumatism cranian produs in decembrie 2013, dupa un accident la schi in Alpii francezi, Michael Schumacher (49 de ani) continua sa fie intr-o stare vegetativa. De…