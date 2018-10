Durere ovare. Ce cauzează durerea de ovare şi cum se poate trata Durere ovare. Cauze Ovarele sunt o parte importanta din sistemul reproducator feminine. Ovarele produc hormoni (inclusiv estrogen), care declanseaza menstruatia. In plus, o data pe luna, declanseaza ovulatia, pentru o posibila fecundare. Numeroase conditii medicale pot duce la aparitia durerii de ovare. Daca resimti astfel de dureri este indicat sa mergi la un control ginecologic. O durere de ovare poate fi acuta sau cronica. Durerea acuta apare brusc si dureaza putin. Durerea cronica incepe gradat si poate dura chiar luni in sir. Diagnosticul va fi pus de catre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

