Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia lui Cristofor Aldea-Teodorovici. S-a stins din viata verisoara sa, Laurentia Teodorovici la varsta de 37 de ani. Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de artist.

- Sotia, copiii si nepotul unui maistru principal in rezerva MApN anunta cu durere in suflet trecerea la cele vesnice a lui Ion Iotovici. Cei dragi anunta, cu durere in suflet, ca maistrul principal a murit dupa o grea suferinta. Inhumarea are loc astazi, 8 mai 2019, de la ora 10:30, la Cimitirul Municipal…

- The Sun noteaza ca la o zi dupa decesul lui Horacio Sala (foto stanga sus), tatal lui Emiliano Sala, a murit si cel mai un prieten al fostului fotbalist de la Nantes. Sebastian Rabellino (foto jos). Rabellino avea 24 de ani și era fotbalist la San Martin de Progreso, orasul in care s-a nascut Emiliano.…

- Starul CBBC Mya-Lecia Naylor a murit la varsta de 16 ani. Vestea trista a fost dezvaluita de managerul ei: ”Este o mare durere sa anunț moartea ei. Mya-Lecia Naylor a murit. A fost foarte talentata...

- S-a mai stins o stea. Decesul unei cunoscute actrițe a fost confirmat Actrita Bibi Andersson, cunoscuta din „Persona” si „The Seventh Seal” ale lui Ingmar Bergman, a murit la varsta de 83 de ani. Actrita suedeza Bibi Andersson, cunoscuta pentru rolurile din „Persona” si „The Seventh Seal” ale lui Ingmar…

- Mihai Tudose a povestit, miercuri, la Romania Tv, ca a fost la un pas de moarte. Fostul premier susține ca in momentul in care a ramas incinștient, nu a vazut niciun tunel cu flori. "Acum ma simt bine și sper ca saptamana viitoare sa fiu recuperat 100% și bun de traba in continuare. Am trecut…

- Nicu Maharu s-a stins din viata in aceasta dimineata, in urma unei suferinte grele. Celebrul interlop a aflat in urma cu mai bine de un an si jumatate ca este bolnav. El a sperat ca se va face bine, insa astazi s-a stins din viata.

- Doliu in lumea cinematografiei romane, dupa trecerea in neființa a regizorului Viorel Mardare! Avea doar 36 de ani și era un tanar regizor talentat și foarte apreciat peste Prut. Tanarul a fost diagnosticat cu cancer la inceputul lunii august, in 2018, iar sambata a ...