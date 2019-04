Stiri pe aceeasi tema

- Partenera de viața a actorului Demian Bichir a inctt din viața. Stephanie Sherk avea 37 de ani. Demian Bichir și Stephanie Sherk erau casatoritți din anul 2011. Soția starului a murit in data de 20 aprilie. Acesta a confirmat trista veste pe contul sau de Instagram. "Cu durere de nedescris in suflet,…

- Durere mare in familia unui preot din Botosani. Barbatul a murit in urma unui accident grav. Accidentul a avut loc in urma cu doua zile, chiar in comuna in care slujea, iar preotul a fost cel care l-a provcat.

- Actorul Liam Neeson și-a amintit de accidentul teribil in urma caruia a murit soția sa, actrița Natasha Richardson. In anul 2009, actorul Liam Neeson a trecut printr-o mare tragedie. Soția sa, actrița Natasha Richardson a incetat din viața. Vedeta a murit la doua zile dupa ce a suferit un accident la…

- Mihaela Borcea și-a intristat astazi prietenii cu un mesaj pe care l-a facut public pe rețelele de socializare. Fosta soție a lui Cristi Borcea a pierdut pe cineva foarte drag și a ținut sa ii scrie un mesaj pe Facebook. Una dintre angajatele de la hotelul pe care il deține s-a stins din viața. Nimanui…

- Gerlad Cotten, fondatorul Quadriga, a murit in luna decembrie, la doar 30 de ani. El era singurul care se ocupa de transferul fondurilor și monedelor virtuale, astfel ca nimeni altcineva nu mai avea parola sau cheia pentru resetarea parolei. Intr-o declarație in instanța, Jennifer Robertson, vaduva…

- Corpul unui barbat care a murit in Mexic a fost returnat familiei, in Coreea de Sud, fara creier, stomac si inima, transmite publicatia The Independent. Tanarul de 35 de ani a murit pe 3 ianuarie, iar...

- Din pacate, incepem saptamana cu o știre trista! E doliu in familia unui barbat celebru din Romania: soția lui, Crina, s-a stins din viața dupa o lunga suferința! Durere fara margini in familia cunoscutului om de afaceri din Curtea de Argeș. Dupa luni bune de lupta cu o boala nemiloasa, Crina, soția…

- Albertina Narcisa, o tanara de 25 de ani din Valul lui Traian, a murit noaptea trecuta, in timp ce alerga pe strada. Tanara s-a simțit rau și a cazut ca secerata pe strada. Familia ei este distrusa de durere.