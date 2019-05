Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Mirela Boureanu Vaida a adus pe lume pe cel de-al treilea copil, Tudor. Invitata in emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, frumoasa prezentatoare TV a vorbit despre cum e viața cu trei copii, cum merg pregatirile pentru botez, dar și care este secretul siluetei ei.

- Fuego a povestit, la o emisiune de televiziune, despre momentele dificile din trecutul sau, cand abia avea ce sa manance. Fuego a facut dezvaluiri din copilaria sa la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars. "Eram o familie de oameni care in permanența cantau. Mamei trebuie sa-i mulțumesc pentru…

- In urma cu opt luni, Dima Trofim și-a pierdut sora, femeia care i-a fost fost alaturi și l-a indrumat spre o cariera de succes. Artistul nu a putut trece peste dispariția acesteia și a facut declarații emoționante despre ultima perioada din viața lui. „Timpul le rezolva pe toate. Nu exista o reteta.…

- Irina Loghin și Fuego au o relație speciala de prietenie. Cei doi au urcat de nenumarate ori impreuna pe scena și au numai cuvinte de lauda unul despre celalalt. Invitata in cadrul emisiunii "Star Matinal" de la Antena Stars, Irina Loghin a avut parte de o surpriza din partea lui Fuego. Dupa ce a povestit…

- Actorul Florin Zamfirescu a facutr cateva declarații inainte de aniversarea sa. Artistul implinește 70 de ani in data de 12 aprilie. "Merita spus! Pentru mine maine e o zi foarte importanta. Nu am crezut niciodata de-a lungul vietii, ma gandeam cum o sa fiu la 50 de ani, mama, 50 de ani. Eu sunt nascut…

- Diana Dumitrescu este insarcinata și va deveni mamica pentru prima data. Indragita actrița a facut anunțul pe rețelele de socializare, luand prin surprindere pe toata lumea, iar acum a dat o noua veste neașteptata. Diana Dumitrescu, in varsta de 35 de ani, a luat o decizie importanta, decizie pe care…

- Maria Iordanescu implineste astazi frumoasa varsta de 23 de ani, iar ziua ei a inceput cum nu se poate mai frumos. Tanara reporterita de la Antena Stars a fost invitata la "Star Matinal", acolo unde colegii sai, Natalia si Mircea, i-au facut o surpriza pe care nu o va uita vreodata.

- Acum are o cariera de succes, o familie superba care in curand va primi cu brațele deschise un nou membru, dar in trecut, Gabriela Cristea a fost și ea dezamagita. Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut o confesiune emoționanta in timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”.