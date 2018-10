Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie s-a petrecut pe meleaguri straine… De data aceasta un tanar din Borsa si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut luni seara, in Italia. Ioan Mihalyi a fost proiectat prin trapa panoramica a mașinii. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Tanarul…

- Inca o tragedie s-a petrecut pe meleaguri straine… De data aceasta un tanar din Borsa si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut luni seara, in Italia. Ioan Mihalyi a fost proiectat prin trapa panoramica a mașinii. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Tanarul…

- Inca o tragedie romaneasca a avut loc in Italia! Un barbat a murit intr-un cumplit accident de mașina, dupa ce a ieșit de pe carosabil cu autoturismul pe care il conducea și s-a rasturnat de mai multe ori, pe un camp.

- Drama romancelor, care muncesc in Italia in conditii greu de imaginat, a fost prezentata in emisiunea de debut al noului sezon "In premiera". Sute de femei ajung anual la spitalul de psihiatrie cu depresie...

- Durere fErE margini in familia unui preot roman, stabilit in Italia. Sotia lui, in varstE de doar 36 de ani a murit. Sorina Dobrotchi a murit in urmE cu trei zile, in urma unei suferinte grele. }n urma sa au rEmas trei copii xi un sot indurerat.

- Un tragic accident a avut loc, astEzi, in comuna Vi"ina din jude:ul Olt. Un bErbat "i-a pierdut via:a "i o copilE de 14 ani a fost grav rEnitE, dupE ce cEru:a in care se aflau a fost izbitE violent de un autoturism.

- Tragedie fara margini! Un politician a avut un accident cumplit si a murit! Un politician a avut o moarte tragica! In varsta de 65 de ani, viceprimarul din comuna Balteni a fost strivit de un tub de beton, care cantarea aproximativ o tona, in timp ce supraveghea lucrarile de canalizare. Nicolae Grigore,…

- Explantul a avut loc in 18 iulie la spitalul Santissima Annunziata din Sassari, datorita mai multor echipe medicale. Inima, preluata de o echipa din Udine, a fost transportata la distanța cu o mașina speciala care a permis sa o mențina in funcție pana la destinația finala. Plamanul romanului…