- Cel putin sapte persoane au murit, intre care doi copii, si aproape o suta au fost ranite in urma unei furtuni insotita de vanturi puternice si ploi care a afectat miercuri noapte peninsula greaca Halkidiki, din nordul Greciei. Dureros este ca printre victime se afla și o romanca in varsta de 54 de…

- Una dintre femeile ranite grav in urma accidentului produs in noaptea de 29/30 iunie pe drumul European 581, pe raza localitatii Badeana, a murit dupa o saptamana. Este vorba de tanara de 34 de ani, care se intorcea alaturi de familie si prieteni din concediul petrecut in Grecia.

- Sunt cel puțin 158 de morți pana in prezent in Sri Lanka, locul devenit infern pentru oamenii care se aflau in Biserici la slujba de Paște, dar și in hotelurile din Capitala țarii. Printre victimele exploziilor sunt sute de turiști, aflați in vacanța, printre care și un roman.