- O romanca stabilita de mai mulți ani la Roma și-a privit baiețelul de 11 ani cum murea, neputand sa faca nimic pentru el. Femeia, in varsta de 38 de ani, se afla in mașina cu baiatul ei, cu matușa acestuia și se indreptau spre spital pentru un control.

- Zi plina de lacrimi și durere pentru toți cei care au cunoscut-o, respectat-o și iubit-o pe ”mama Zina”. Creatoarea de moda s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, la azilul in care locuia de ani buni, iar astazi a fost incinerata la crematoriul din București.

- Andreea Balan a postat un vlog in care vorbeste despre spitalizare si despre ultima operatie pe care a suferit-o. Cantareata spune ca vrea ca fanii sa afle chiar de la ea „tot ceea ce se intampla cu viata ei": „Asa sper sa nu ascultati opiniile celor care apar la TV si vorbesc complet pe langa subiect".…

- Durere de nedescris in familia Valentinei Nica, tanara arsa de vie in propriul apartament din Buzau, dupa ce iubitul ei a aruncat benzina pe ea si i-a dat foc! Tanara a fost inmormantata astazi.

- EXPERTIZA LEGISTILOR DURERE FARA MARGINI… Medicii de la Serviciul Medico Legal (SML) Vaslui au efectuat expertiza medico-legala in cazul Denisei Edlisca, fetita de 10 ani care a decedat luni seara, in fata casei in care a crescut. Fetita si-a dat ultima suflare in bratele bunicii, lasand in urma o durere…

- Cel de-al doilea sezon al serialului „Fructul oprit” continua, in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, cu o veste cutremuratoare care iși va lasa pentru totdeauna amprenta asupra celor din casa Caragea. Protagoniștii și apropiații lor trec printr-o situație limita, fiind nevoiți sa-și adune toate…