- Fiica lui Shawn Crahan din trupa Slipknot, Gabrielle, a murit la doar 22 de ani. Anunțul a fost facut de solist, pe Instagram. "Cu inima franta și dintr-un loc plin de durere, va informez ca fiica mea cea mica, Gabrielle, a murit ieri, 18 mai 2019”, a scris muzicianul pe rețeaua de socializare.…

- Horacio Sala și-a gasit sfarșitul acasa, inconjurat de familie, decedand in urma unui infarct, scrie spynews.ro. Apropiații spun ca barbatul nu a putut trece peste moartea fiului sau, iar in ultima vreme a tot avut probleme de sanatate, scrie presa internaționala. Citeste si Mama lui Emiliano…

- A murit Radu Anica, intemeietorul corului Metamorphosis din Constanta. Anuntul a fost facut de preotul si dirijorul corului Metamorphosis Constanta, Dincu Anghel, pe Facebook."Dragilor sunt coplesit de durere. A plecat la cele vesnice unul dintre cei mai buni oameni din cati am cunoscut. Drum bun spre…

- Generalul in rezerva Ion Gioni Popescu, adjunct pentru logistica al multor directori SRI dupa 1989, a murit joi, la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut de jurnalistul Radu Tudor.La data de 31 martie 2005, generalul cu patru stele Ion Theodor Popescu a fost eliberat din functia de adjunct al directorului…

- Nicu Maharu s-a stins din viata in aceasta dimineata, in urma unei suferinte grele. Celebrul interlop a aflat in urma cu mai bine de un an si jumatate ca este bolnav. El a sperat ca se va face bine, insa astazi s-a stins din viata.

- Dick Dale, o legenda a genului surf guitar, și autorul unei celebre piese folosite in filmul Pulp Fiction, s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Anunțul a fost facut de chitaristul trupei, pe contul...

- Este durere mare in familia Madalinei Parja, una dintre cele 4 fete care și-au pierdut viața in urma cumplitului accident din Jibou! Deși a trecut aproape un an de la tragedie, familia Madalinei Parja s-a gandit la ea in fiecare secunda, iar acum, la sosirea primaverii, sora fetei a facut un gest care…

- Rugbistul neo-zeelandez Mike Tamoaieta s-a stins din viața la doar 23 de ani. Familia sportivului nu a precizat și care a fost cauza decesului acestuia. “Suntem profund intristati de vestea...