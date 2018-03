Stiri pe aceeasi tema

- Cinci romani si-au pierdut viata in Olanda, intr-un teribil accident petrecut pe o sosea din sudul statului. Nenorocirea a indoliat doua familii din Caracal, de unde proveneau trei dintre victime.

- O femeie de 24 de ani și doi barbați de 27 de ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie, pe o șosea din Olanda. In accident au murit cinci romani și alți doi sunt ...

- Cine sunt romanii care au murit in accidentul din Olanda. Soții Adina și Aurel Soreanu, doi tineri din Caracal, și-au pierdut viața in microbuzul cu care se intorceau de la serviciu. Alaturi de ei s-au stins alți trei romani, printre aceștia și Cosmin Zimbrea, fratele Adinei. Iubita barbatului și alte…

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Trei tineri din municipiul Caracal se numara printre victimele accidentului produs in apropierea localitatii olandeze Helmond, microbuzul in care se aflau acestia lovind frontal un autocamion, scrie Mediafax.Primarul din Caracal , Liviu Radu, a declarat ca este vorba despre cei doi copii ai ...

- O femeie de 24 ani și doi barbați de 27 ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie 2018, pe o șosea din Olanda. In accident și-au pierdut viața in total cinci romani și alți ...

- Trei dintre romanii morti, marti, 20 martie 2018, intr-un cumplit accident petrecut in Olanda sunt din Caracal. Doi soti si inca o ruda a acestora si-au gasit sfarsitul in drum spre serviciu.

- Liviu Dragnea este așteptat la Curtea Suprema, in dosarul DGASPC Teleorman. In 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie. Tot astazi, vor fi audiați cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar – Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si…

- Robert Cimpoieru, tanarul de 21 de ani din Rovinari, care a murit zilele trecute intr-un accident pe drumul care leaga Targu Jiu de Turceni, va fi condus miercuri pe ultimul drum. Familia a postat un mesaj pentru cei care doresc sa...

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul intregului judet, ocazie cu care au fost constatate 5 infractiuni la regimul circulatiei. Astfel, politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Ziduri, aflati in exercitarea atributiilor de…

- Peste 2.000 de vasluieni l-au condus pe Ilie Taru pe ultimul drum: ULTIMUL DRUM… Apreciat de unii, contestat de altii, fostul lider al romilor vasluieni din ultimii 28 de ani, Ilie Taru, a fost condus ieri pe ultimul drum de mii de vasluieni. La iesirea din vila in care a locuit in ultimii ani de [...]

- CONDOLEANTE…Ilie Taru, consilier județean și Președintele Partidei Romilor din Moldova, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și vasluieni, fie ei rromi sau romani. Procesiunea funerara a pornit de la ora 12:00 din fața casei consilierului județean de pe strada Traian, cortegiul trecand…

- Soția romanului ucis in Veneția vineri este inca in șoc din cauza ca tatal fiului ei nu mai este. Femeia a facut o serie de afirmații de disperare dupa decesul acestuia. ”M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”, a spus ea.

- Zi trista pentru jandarmii gorjeni. Marti, 13 martie, veteranul de razboi Aurelian Calota va fi condus pe ultimul drum. Trupul neinsufletit al fostului jandarm va fi inhumat cu onoruri militare. „Dl. lt. col. (r) Calota Aurelian ne-...

- S-a terminat și perioada de așteptare a startului returului celui de-al treilea eșalon fotbalistic național, reluarea competiției facandu-se de vineri, 9 martie 2018, continuand cu un meci programat sambata și urmand a se termina cu cel de duminica. Ultimul se va desfașura pe arena Ilie Oana, din Ploiești,…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- A fost o zi foarte grea pentru familia, prietenii, colegii si fanii fotbalistului care a pierit subit, la doar 31 de ani. Davide Astori, capitanul Fiorentinei a fost condus pe ultimul drum. In semn de suprema pretuire si ca un ultim omagiu pe care au tinut sa i-l aduca lui Davide Astori, in ziua marii…

- Ciprian Tatarusanu (32 de ani), fost coleg cu Astori la Fiorentina, a fost prezent la inmormantarea fotbalistului decedat sambata. Portarul nationalei Romaniei si-a stapanit cu greu lacrimile, dar a tinut sa fie si el unul dintre cei care il conduc pe ultimul drum pe fundasul italian de 31 de ani.

- Capitanul echipei Fiorentina, Davide Astori, decedat duminica la Udine, la doar 31 de ani, dupa ce inima a incetat sa-i mai bata in somn, a fost condus joi pe ultimul drum, la basilica Santa Croce din Florenta. Alaturi de aproape 15.000 de fani ai gruparii viola și nu numai, s-au aflat o multitudine…

- In regia lui Dan Chișu, „Aniversarea” este o drama ce exploreaza relațiile dintre familia și cunoștințele lui Radu Maligan (interpretat de Mircea Albulescu), cu ocazia aniversarii de 94 de ani a acestuia. Diverse tipologii și caractere umane formeaza paleta de personaje a filmului dar impreuna reușesc…

- Moartea a curmat o poveste de dragoste frumoasa. O tânara a ramas fara sprijin dupa ce soțul sau a decedat dupa o lupta cu boala. Din pacate, Bogdan s-a stins la doar 33 de ani, iar acum soția și copilul sau au nevoie de ajutor. "A fost odata Bibanu (Tincu Bogdan-Vasile) care iubea o…

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca in localitate, s-a produs un eveniment rutier, soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari a reiesit ca un barbat de 43 ani a condus un autoturism pe strada Aleea Capitan Gheorghe Decuseara…

- Dan Udrea, bistriE›eanul care a decedat A®n urmAƒ cu aproape o lunAƒ A®n Malta, dupAƒ ce peste autoturismul A®n care se afla s-a prAƒbuE™it un copac doborA¢t de vA¢nt, va fi condus mA¢ine pe ultimul drum, acasAƒ, la BistriE›a.

- Circa 2.500 de credincioși din județul Bacau și din alte județe ale țarii, dar și peste 100 de preoți, calugari și maicuțe l-au condus, marți, 20 februarie, pe ultimul drum pe parintele arhimandrit Arsenie Voaideș, starețul Manastirii „Schimbarea la Fața” – Sf. Sava din Berzunți și duhovnicul Manastirii…

- Durere de nedescris in familia lui David, tanarul de 22 de ani din Buzau care a murit la cateva saptamani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Iubita lui este in stare de soc.

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- Calin Geambașu continua scandalul cu familia lui. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 3, unde a vorbit despre relația pe care o are cu mama și tatal lui. Intr-un timp foarte scurt, acesta a slabit enorm, semn ca problemele din ultima vreme l-au daramat. Calin Geambasu a vorbit…

- Sfarșitul de saptamana vine la pachet cu o serie de premiere in Capitala. Cantareața, compozitoarea și regizoarea Sevdaliza, originara din Teheran, dar stabilita in Olanda, va canta pentru prima oara la noi in țara, iar la MNAC are loc premiera NOK!NOK !, un spectatol despre

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Peste o mie de persoane l-au condus, sambata, pe ultimul drum pe senatorul Verestoy Attila, care a fost inmormantat in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, printre acestia numarandu-se parlamentari ai UDMR, ai partidelor romanesti, precum si invitati din Ungaria.

- Zalauanul pentru salvarea caruia mii de romani s-au mobilizat, timp de aproape un an, va fi condus pe ultimul drum marți, 30 ianuarie, slujba inmormantarii urmand sa aiba loc la Cimitirul din Zalau. Cei care doresc sa iși ia ramas bun de la Florin Racoare o pot face maine, de la ora 13, la capela cimitirului…

- Slujba de inmormantare are loc la pranz, la Catedrala greco-catolica "Sfantul Vasile cel Mare" din Capitala. Conform dorinței lui Neagu Djuvara, ceremonia este savarșita de episcopul greco-catolic de București.

- Ultimul drum pentru Alexandra, tanara ucisa intr-un coafor din Titu, de Florin Oprea, iubitul ei. Sute de oameni au insoțit Post-ul TITU: Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Alexandra, tanara ucisa de iubitul gelos apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Este o durere de nedescris in familia Alexandrei, fata ucisa de iubitul ei intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita. Parintii fetei au relatat momentele de groaza prin care trec, dupa ce fiica lor a fost ucisa cu sange rece de iubit.

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, marti, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani. Inmormantarea a avut loc in orasul natal al cantaretei, Ballybricken (comitatul…

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, astazi, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani.

- Moldoveanul Vitalie Zara, observatorul OSCE in estul Ucrainei, care a murit saptamana trecuta intr-un accident rutier, a fost petrecut astazi pe ultimul drum. Colonelul a fost inmormantat in satul Budai din raionul Telenesti cu onoruri militare.

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Familia regala olandeza ar putea avea inca un membru, intrucat fiul nelegitim al printului Carlos, verisor al regelui Willem-Alexander, a anuntat ca doreste sa poarte numele si titlul tatalui sau, care s-a opus insa acestui demers in cadrul unei audieri ce a avut loc luni la cea mai inalta instanta…

- O durere de nedescris traiesc toti cei care i-au cunoscut pe Cristina Manea si pe Dragos Stoican, tinerii din Pitesti care s-au stins din viata la o distanta de cateva ore. Proaspata mamica a murit intr-un spital din Turcia in urma unei lupte cu cancerul, iar tanarul de 30 de ani a sfarsit intr-un accident…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul…

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Ieri, 2 ianuarie 2018, s a stins din viata una dintre cele mai importante personalitati nu doar a comunitatii armene din Constanta, ci a Romaniei Disparitia fugeratoare a lui Garabet Kumbetlian lasa un gol imens in sufletele noastre, informeaza reprezentantii sucursalei Constanta a Uniunii Armenilor…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Crina Abrudan a anuntat in urma cu scurt timp pe pagina personala de Facebook moartea tatalui ei, actorul Ion Abrudan. Barbatul a suferit un infarct luni, in prima zi de Craciun, si a fost dus cu elicopterul la Timisoara. Din pacate, Ion Abrudan s-a stins pe masa de operatie.

- Actorul Ion Abrudan, tatal indragitei vedete de televiziune, s-a stins din viata ieri, in a doua zi de Craciun. Sarbatorile n-au mai fost la fel anul acesta pentru Crina Abrudan, care ieri si-a luat „Adio!” de la tatal sau. Ion Abrudan a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de…