- Astazi, sicriul cu trupul neinsufletit al jurnalistului George Stanca a fost depus la biserica Sfantul Gheorghe Nou, unde colegii, prietenii si cei care l-au apreciat pot merge sa-si ia ramas bun.

- Din pacate, incepem saptamana cu o știre trista! E doliu in familia unui barbat celebru din Romania: soția lui, Crina, s-a stins din viața dupa o lunga suferința! Durere fara margini in familia cunoscutului om de afaceri din Curtea de Argeș. Dupa luni bune de lupta cu o boala nemiloasa, Crina, soția…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cantareața Camelia Argint a murit la varsta de 55 de ani in urma unui infarct. Toți cei care au cunoscut și, mai ales, elevii sai, sunt in stare de șoc.

- Familiile si prietenii celor patru lautari care si-au pierdut viata in Teleorman sunt in stare de soc si nu le vine sa creada ca acestia si-au pierdut viata intr-un fel atat de tragic.

- Vaduva lui Patrick Ekeng, Nathalie, va veni de urgența in Romania, dupa ce a aflat din Gazeta Sporturilor ca asistentul de pe Ambulanța Puls care i-a transportat soțul la spital l-a injurat pe camerunez. ...

- CEtElin Gutu, tanErul afacerist in varstE de 33 de ani mort in accident rutier, a fost condus pe ultimul drum. Imagini extrem de triste au fost surprinse duminicE, atunci cand sute de oameni au participat la inmormantare.

- Durere de nedescris la Suceava, acolo unde maiorul de jandarmerie Irina Cristina Airinei a fost condus pe ultimul drum. Femeia a murit dupE ce a fost lovitE pe trecerea de pietoni in timp ce traversa alEturi de fiica ei.

- Un barbat si sotia sa au fost transportati in stare grava la spital joi seara, dupa ce au fost loviti de o masina in timp ce traversau regulamentar strada in zona Plopii fara sot din municipiul...