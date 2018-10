Stiri pe aceeasi tema

- O directiva europeana obliga toate benzinariile din Uniunea Europeana, din tarile EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si din Macedonia, Serbia, Elvetia si Turcia sa modifice, sa înlocuiasca sau sa completeze începand cu 12 octombrie 2018 actualele pictograme si denumiri codate ale…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in luna august la 5,1%, de la 4,56% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la cresterea preturilor pentru produse si servicii, cu 257% in perioada 2000-2017, urmata de Islanda (108,3%), Ungaria (98%) si Letonia (86,7%), arata datele furnizate luni de Eurostat. In Romania preturile bauturilor alcoolice si al tigarilor…

- Peste 80% dintre cetatenii UE doresc sa se mentina ora folosita in timpul verii pentru tot anul, a declarat Juncker la o televiziune germana, adaugand ca va supune acest plan unei dezbateri intre comisarii europeni. „Vom decide asupra acestui lucru astazi. Milioane ... doresc ca ora de vara sa fie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat vineri ca Uniunea Europeana urmeaza sa discute in cursul zilei renuntarea la ora de vara dupa ce un sondaj a relevat ca majoritatea cetatenilor sunt impotriva acestei practici, scrie Reuters conform News.ro . Peste 80% dintre cetatenii UE…

- Romanii ocupa penultimul loc in Uniunea Europeana in privinta cheltuielilor pentru o vacanta, cu o medie de 124,76 euro, acestea fiind aproape trei ori mai mici fata de o medie europeana de 336 de euro, un nivel mai scazut fiind observat doar in Letonia, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate…

- Romania a inregistrat in luna iulie 2018 o creștere cu 4,3% a indicelui armonizat al prețurilor de consum, avand astfel cea mai mare rata anuala a inflației din Uniunea Europeana, pentru a șasea luna consecutiv, conform datelor publicate, vineri, de Biroul european de statistica Eurostat. De asemenea,…