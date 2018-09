Stiri pe aceeasi tema

- Cu 30 de minute inainte de marele cutremur din 4 martie 1977, Filofteia Lacatușu, considerata de mulți urmașa Mariei Latarețu, se cazeaza, alaturi de soțul sau, in Hotelul ”Victoria” din București. O aripa a acestuia cade. Solista, dimpreuna cu Gica Simu, cu care se luase de șapte luni, sunt gasiți…

- Consiliul Concurenței a demarat licitația pentru extinderea la nivel național a platformei online 'Monitorul prețurilor', in care consumatorii pot compara in prezent doar 3.000 de produse alimentare din magazinele a șapte mari retaileri din București și Ilfov. Noul sistem, in care și-au manifestat interesul…

- Brokerul imobiliar Avison Young, cel mai mare broker independent din real-estate din Canada, l-a recrutat pe Louis Juhel, fost head of office agency la BNP Paribas pentru biroul din Bucuresti. Originar din Franta, Louis Juhel are o experienta de opt ani in domeniul imobiliar, din care sase…

- Compania are 3,37 milioane clienti abonati la serviciile mobile si se pregateste de licitatia 5G, cat si de lansarea serviciilor in Ungaria. “In Ungaria avem o licenta de comunicatii mobile si urmeaza sa lansam serviciile si acolo. Vom lansa serviciile 4G in momentul in care reteaua pe care o dezvoltam…

- Circa 40 de bibliotecari de la Biblioteca B.P. Hașdeu, din Republica Moldova, participa în perioada 22-29 iulie, la un program de formare profesionala organizat de catre Biblioteca Metropolitana București (BNB). Vizita delegației din Republica Moldova se desfașoara în cadrul proiectului…

- Consilierii de probatiune din Capitala anunta ca, miercuri, au intrat in greva, alaturi de angajati din alte sase judete, fiind nemultumiti de problemele privind calcularea salariilor, semnalate de-a lungul anilor la Ministerul Justitiei. Alte 12 judete se pregatesc sa intre in greva joi si vineri.…

- Deși Romania este al patrulea mare producator de gaze naturale din UE, la noi nu s-a dezvoltat piața de gaz natural comprimat pentru vehicule, utilizat pe scara larga in alte state europene. Normele de la Bruxelles ne impun insa o pondere tot mai mare de combustibili curați in transport, așa ca acest…

- Ministerul Afacerilor Interne a decis ca, incepand de luni 16 iulie, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va muta din Pipera in centrul comercial ParkLake.