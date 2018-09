Durata de viata la anvelope: cateva informatii esentiale

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca OLAV (Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viata) nu se va mai organiza pentru liceu a starnit un val de reactii in Romania. Aproape 1.000 de profesori, dar si absolventi de liceu, au semnat in trei zile o petitie pentru a se reveni asupra deciziei.

- Romania are nevoie de investitii de 10 miliarde de euro pentru inlocuirea retelelor de distributie vechi, care au durata de viata depasita, a declarat, joi, Catalin Stancu, directorul general al Electrica, in conferinta "Energia in priza", organizata de ziarul Bursa. "In acest moment, reteaua…

- Piata de smartphone-uri din Romania a inregistrat in primul semestru al acestui an cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai performante, la un pret mai mare, astfel ca, din punct de vedere valoric, piata a urcat in primele sase luni ale anului cu aproximativ…

- Persoanele care elimina din regimul lor alimentar carbohidratii traiesc mai putin decat cei care nu procedeaza astfel. Este concluzia unui grup de oameni de stiinta care au studiat aceasta problema mai bine de 25 de ani,...

- In acest sens, cercetatorii Universitatii din Waterloo au descoperit o metoda noua de a extinde durata de viata a bateriilor smartphone-urilor cu pana la o ora in fiecare zi. Cercetatorii au dezvoltat o aplicatie pe care utilizatorii de smartphone-uri o pot utiliza pentru a reduce consumul de energie…

- V. Stoica In primavara acestui an, Primaria Drajna a reușit sa semneze contractul pentru readucerea la stadiul de la inceputul secolului al XIX-lea a vestitei mori de apa Warthiadi, care reprezinta o parte importanta a istoriei locurilor. Potrivit ADR Sud Muntenia, contractul semnat pe 21 martie 2018…

- Au trecut aproape cinci ani de zile de cand celebrul actor Paul Walker s-a stins din viața in urma unui accident teribil, iar mama acestuia, Cheryl, a facut dezvaluiri sfașietoare despre moartea fiului ei.

- Camelia Filip si Danut Gurka va invita pe 27 Iulie la evenimentul „Echilibrul dintre viata de familie si business” Pentru ca Mariana mai are de strans fonduri pentru a-si permite operatia, oameni care nu pot trece nepasatori pe langa cazurile care tipa dupa ajutor, au gandit un mecanism pentru strangerea…