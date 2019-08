Stiri pe aceeasi tema

- Vara se apropie de final, poate ca majoritatea ati fost deja plecati in destinatii indepartate, bugetul s-a cam stramtorat, dar si amintirile concediului parca se estompeaza prea repede... Avem vesti bune! Septembrie se anunta calduros si insorit, numai bun pentru o vacanta cu buget de toamna.…

- Cele mai cautate destinatii de vacanta pentru sezonul estival, dupa cautarile pe Google ale turistilor romani, raman in continuare Grecia, Turcia si Bulgaria, conform rezultatelor unui studiu realizat intre 1 ianuarie 2018 si 31 iulie 2019 de catre iAgency, companie specializata in servicii de optimizare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani doresc sa calatoreasca in Grecia ca mai multe regiuni din aceasta țara se afla sub atenționare... The post Alerta meteo in Grecia! Furtuni puternice și grindina, anunțate in Thassos, Halkidiki si alte zone appeared first on Renasterea banateana…

- Romanul aflat in vacanta, cu familia, in Halkidiki, in Grecia si care a fost ranit in urma furtunii de miercuri noapte va fi externat in cursul acestei zile, a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu, la un post de televiziune. Intre timp se asteapta eliberarea certificatului de deces pentru…

- Un cetatean roman ranit in urma furtunii de miercuri din Halkidiki, Grecia, a fost transportat la spital, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis joi AGERPRES.Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant…

- Au fost clipe de groaza pentru actorul Mihai Bobonete, cel care il interpreteaza pe Bobița in serialul ”Las Fierbinți”. Actorul se afla in Grecia, in peninsula Halkidiki, in momentul furtunii devastatoare in urma careia șase oameni au murit. ”Bobița” a povestit totul pe pagina sa de Facebook. ”Ce sa…

- O intamplare petrecuta in urma cu ceva timp in urma a inceput sa fie redistribuita pe internet pentru a-i pune in garda pe cei care pleaca cu mașina in concediu spre Grecia și tranziteaza Bulgaria sa țina cont ca astfel de lucruri se mai pot intampla. Metoda de jaf a fost folosita recent și in Romania.…

- Potrivit organizatorilor, principalele subiecte abordate se vor referi la instrumentele de promovare ale producatorilor romani in Europa, dinamica unor piete externe din perspectiva partenerilor de distributie, oportunitatile de vanzare pe diverse piete, factorii si instrumentele ce genereaza plus…