- A doua cea mai faimoasa intreprindere a lui Musk ar putea s-o depașeasca in curand pe prima. In timp ce valoarea lui SpaceX a atins 33,3 miliarde, dupa cum afirma oameni informați despre colectarea de fonduri, acțiunile Tesla au scazut vineri, ceea ce o face mai puțin valoroasa decat compania spațiala.…

- ​​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea sa împrumute peste 4,4 miliarde lei prin certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat de tip benchmark, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Practic, din aceasta suma, peste 500 milioane lei reprezinta alocari ale sesiunilor…

- Banca centrala a Turciei a anuntat luni ca a decis sa majoreze nivelul rezervelor minime obligatorii cu 200 de puncte de baza, estimand ca masura va duce la retragerea unei sume de aproximativ 4,2 miliarde dolari de pe piata, informeaza Bloomberg. Majorarea nivelului rezervelor minime obligatorii, adică…

- România a împrumutat euroobligațiuni de 3 miliarde euro, pe 27 martie, de pe piețele financiare internaționale. Au fost trei tranșe, de 7 ani, 15 ani și 30 de ani, iar dobânzile de 2%, 3,5% și 4,65%. Au fost interesați peste 450 de investitori. De asemenea, MFP anunța ca mai vrea sa…

- ​Aplicația de rideharing Bolt, fosta Taxify, prezenta și pe strazile din România, l-a angajat ca director financiar (CFO) pe fostul vicepreședinte pentru Finanțe și Trezorerie al Spotify, Johan Bergqvist. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Romania a imprumutat, miercuri, 3 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 7, 15 si 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare suma luata pana acum la o singura iesire pe pietele externe, informeaza profit.ro. Investitorii au subscris, in total, peste 7,2 miliarde de euro, cererea pentru obligatiunile…

