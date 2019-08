Stiri pe aceeasi tema

- Adevarul.ro este pentru a treia oara partener editorial al Festivalului "George Enescu", dupa ce a realizat ziarul festivalului in 2013 si 2015. De la 1 august, prezentam Festivalul intr-o sectiune dedicata acestuia pe site-ul adevarul.ro.

- Guvernul Viorica Dancila a aprobat, in ședința de miercuri, punctul de vedere al Executivului cu privire la inițiativa legislativa care prevede ca mamele care primesc indemnizații pentru creșterea copilului sa poata obțina și alte venituri din desfașurarea de „activitați independente, drepturi de…

- Atacantul brazilian Neymar este urmarit de autoritatile fiscale spaniole pentru taxe neplatite de 35 de milioane de euro, informeaza El Mundo, citat de presa internationala, scrie news.ro.Fiscul spaniol a notificat un tribunal din Barcelona ca va confisca suma de 26 de milioane de euro ce…

- Jurnalista Monica Ghiurco și mai mulți colegi din TVR cer demisia directoarei Doina Gradea, pe care o acuza de incompetența. Oamenii s-au revoltat dupa ce postul public a pierdut contractul pentru transmiterea prestigiosului festival „George Enescu“ in favoarea Trinitas TV. Asta a fost insa picatura…

- Televiziunea naționala a reușit performanța de a pierde drepturile de difuzare pentru celebrul festival ”George Enescu”. Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, arata ca festivalul din acest an va fi transmis de Trinitas TV.Citește și: Adriana Saftoiu, episod…

- Lucrarea este a tanarului artist Alexandru Burlacu, absolvent al sectiei de sculptura a Facultatii de Arte Vizuale si Design Iasi din cadrul Universitatii Nationale de Arte „George Enescu" Iasi, fiind realizata in cadrul Festivalului International al Educatiei - „Piata Unirii, Piata Artelor". „Lupul…

- Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei de fotbal a României, a semnat un contract pe trei ani cu Olympique Lyon, a anuntat joi site-ul clubului care a încheiat pe locul 3 ultima editie a campionatului de fotbal al Frantei.

- Solista si compozitoarea Teodora Enache va interpreta vocal in cheie jazz, in premiera, Rapsodia I si Rapsodia a II-a de George Enescu, pe 9 septembrie, la Teatrul National din Bucuresti, in cadrul Festivalului International "George Enescu". "Festivalul International "George Enescu" anunta ca editia…