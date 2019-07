Stiri pe aceeasi tema

- Elevii mai multor scoli de pe raza orasului Ulmeni au avut parte de un sfarsit de an scolar bogat in premii, dar si de un concurs de biciclete organizat pe un teren special amenjat la marginea localitatii. e o zi torida, aproape 100 de elevi si copii de diferite varste au participat la Concursul “CUPA…

- 9 din 10 romani pleaca in cel puțin o vacanța in timpul anului, iar, dintre aceștia, 8 au calatorit in țara, conform unui studiu realizat la sfarșitul lunii aprilie de agentia de media Starcom, parte din seria Human Graph Experience, cu privire la comportamentul romanilor vis-a-vis de vacanțe. 80%…

- Bogdan Andone va conduce miercuri dimineata primul antrenament la FCSB. Cu o zi înainte, 21 de jucatori ai vicecampioanei au efectuat vizita medicala la Insitutul de Medicina Sportiva din Bucuresti.

- Sfarșit cumplit pentru actorul brazilian Rafael Henrique Miguel in varsta de 22 de ani. Baiatul si parintii lui au fost impușcați duminica la Sao Paulo de tatal iubitei sale. Rafael Henrique Miguel si parintii lui au mers la domiciliul iubitei sale, din sudul orasului Sao Paulo, pentru a discuta despre…

- O fetița a ramas orfana dupa ce ambii ei parinți au murit in timpul unei petreceri din Norwich, Anglia. Poliția crede ca ambele decese ar avea legatura cu consumul de droguri și nu sunt considerate...

- Cu mari emoții și buchete de flori în mâna elevii au participat la careul dedicat ultimei zile de școala. Și daca pentru majoritatea școlarilor este o zi de bucurie, atunci pentru absolvenți provocarile abia urmeaza - examenele de Bacalaureat. Aceștia spun ca s-au pregatit sistematic…

- „Din cauza muncii, am putut sa imi iau doar jumatate de vacanta liber", a spus el. Chiar in timpul unei calatorii pe insula Amami Oshima cu iubita sa, el s-a gandit numai la munca. Acum ca vacanta s-a incheiat, „voi munci mult". Unii parinti nu s-au prea putut odihni in cele 10 zile libere. O femeie…