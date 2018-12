Stiri pe aceeasi tema

- Tsunamiul care a lovit sambata seara Indonezia a provocat moartea a cel putin 373 de persoane si a ranit peste 1.400 de oameni pe insulele Java si Sumatra, potrivit unui nou bilant anuntat luni de autoritati, relateaza Reuters si dpa. "1.459 de persoane sunt ranite, iar 128 sunt date disparute", a spus…

- Agenția indoneziana pentru managementul situațiilor de criza anunța ca tsunamiul a lasat in urma 168 de decese, 745 de raniți și 30 de persoane disparute. Purtatorul de cuvant a agenției, Sutopo Purwo Nugroho, spune ca numarul victimelor va crește in orele urmatoare pe masura ce echipele de salvatori…

- Sute de cladiri au fost distruse de val, care a strabatut tarmurile sudice din Sumatra si capatul vestic al insulei Java, sambata seara, in jurul orei 21:30 (1430 GMT). Valul a fost produs de eruptia vulcanului Anak Krakatau, survenita imediat dupa ora 21.00. Eruptia a creat o coloana de cenusa vulcanica…

- Nu exista supravietuitori cunoscuti ai prabusirii acestui avion in mare cu 189 de oameni la bord, la cateva minute dupa decolare. Poza in care apare bebelusul a fost facuta dupa naufragiul unui vas in Indonezia, in iulie anul acesta, potrivit Agerpres. Fotografia, insotita de un text incorect, a circulat…

- Cutremur cu magnitudine peste 5 in Indonezia. Pentru moment nu au fost raportate pagube, iar cutremurul nu a generat un tsunami, a indicat purtatorul de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor, Sutopo Purwo Nugroho. Cutremurul s-s produs la o adancime de 97 de kilometri…

- Cel puțin 1.944 de persoane au murit, iar 2.549 au fost spitalizate in urma ranilor suferite. Autoritațile cred ca alte cateva sute de oameni sunt ingropați sub daramaturi, in urma cutremurului de 7,5 grade urmat de tsunami care au afectat insula indoneziana Sulawesi. Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul…

- UPDATE – 04.10.2018, ora 11:20 Bilantul deceselor confirmate de autoritati pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.424 de morti, conform unui anunt publicat joi de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor,…

- Cel puțin 48 de persoane au decedat în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, în zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agenția Reuters. Potrivit purtatorului de cuvânt…