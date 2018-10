Stiri pe aceeasi tema

- Steaua, campioana Romaniei la polo, și-a aflat adversarele in urma tragerii la sorți care a avut loc la Barcelona. ProRecco (Italia) și Eger (Ungaria) sunt cei mai dificili adversari. Steaua București va evolua in grupa A a Ligii Campionilor, aflandu-și adversarele in urma tragerii la sorți de la Barcelona.…

- Echipa de polo pe apa CSA Steaua Bucuresti va evolua in editia 2018-2019 a Ligii Campionilor intr-o grupa din care vor mai face parte Steaua Rosie Belgrad (Serbia), Dinamo Moscova (Rusia), Eger (Ungaria), Barcelonetta (Spania) si finalista competitiei de anul trecut, Pro Recco (Italia), anunta gruparea…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, marti, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Benfica Lisabona, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Pentru PAOK a marcat Warda, in minutul 76, iar pentru Benfica a inscris Pizzi, din penalti, in minutul 45.

- Dupa ce au achizitionat drepturile pentru grupele competitiei, reprezentantii posturilor TV au pus mana si pe cele sase partide din playoff: BATE Borisov - PSV, Benfica - PAOK Salonic si Steaua Rosie Belgrad - FC Salzburg, Ajax - Dinamo Kiev, MOL Vidi - AEK Atena si Young Boys Berna - Dinamo Zagreb.…

- Petre Apostol Campioana Romaniei la volei masculin, Tricolorul LMV Ploiesti, se afla intr-un mare impas, din punct de vedere financiar, iar cu cat se aproapie momentul startului de sezon situatia se complica tot mai mult. Fara niciun jucator semnat in prezent si fara certitudinea gasirii de surse de…

- Pontus Wernbloom (32 de ani) va semna astazi un contract valabil pentru urmatoarele 3 sezoane cu PAOK Salonic, anunța presa din Grecia. Razvan Lucescu și-a cucerit definitiv patronul dupa calificarea entuziasmanta in turul 3 al Ligii Campionilor. PAOK a trecut de Basel cu o dubla victorie, scor 2-1…

- Petre Apostol Inca unul dintre jucatorii din lotul echipei campioane la volei Tricolorul LMV Ploiesti a ajuns la o intelegere cu o alta formatie pentru sezonul viitor. Este vorba despre salajeanul Tudor Magdas, care urmeaza sa semneze cu Steaua Bucuresti, echipa medaliata cu bronz in sezonul precedent.…

- Petre Apostol Alaturi de antrenorul Sergiu Stancu, la clubul grec PAOK Salonic a mai sosit unul dintre componentii echipei campioane a Romaniei, Tricolorul LMV Ploiesti. Este vorba despre statisticianul Kountouridis Panagiotis, care va reface, astfel, echipa tehnica de la Ploiesti, cu antrenorul Sergiu…