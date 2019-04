Dupa Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc, Ungurii continua investitiile din fotbalul romanesc: Academie de fotbal la Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Lorand Fulop, convocat de Mirel Radoi la nationala U21 a Romaniei, spune ca a avut discutii inclusiv cu oficialii de la Budapesta, dar, deocamdata, nu se gandeste la posibilitatea de a juca pentru Ungaria. Chiar daca ar debuta la nationala U21 Romaniei, Lorand Fulop ar putea juca apoi la nationala…

- Ungaria a demarat negocieri cu Guvernul Romaniei pentru un acord bilateral referitor la conectarea viitorului drum expres M 49 (care va face legatura intre autostrada M3 și granița cu Romania) de infrastructura rutiera din județul Satu Mare. Documentul – semnat de premierul Ungariei, Viktor Orban –…

- Cu ajutorul lui Emeric Ienei, guvernul Ungariei vrea sa preia o echipa din judetul Bihor, unde sa investeasca intr-o noua academie. Executivul de la Budapesta a investit deja 6 milioane de euro in fotbalul romanesc in academiile de fotbal de la Sf Gheorghe si de la Miercurea Ciuc. "Da, ma…

- In planul prim-ministrului maghiar se afla construirea in Bihor a unei Academii de fotbal, dupa modelul celor de la Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc, care beneficiaza de sustinerea financiara a guvernului de la Budapesta. „Il cunosc de foarte multa vreme pe Viktor Orban și, fiind…

- Fostul mijlocaș galațean Mihai Bejenaru, 65 de ani, a incetat din viața azi, 26 februarie 2019, au anunțat persoane apropiate celui supranumit de prieteni Melu. CSU Galați, cu Mihai Bejenaru in echipa, a ajuns in sezonul 1975-1976 pana in finala Cupei Romaniei. Acolo a intalnit Steaua, care…

- Polițiștii Secției 10 Rurale Faget au reușit sa dea de urma unui talhar cautat de autoritațile din Italia. Barbatul, in varsta de 30 de ani, originar din localitatea Noroieni, județul Satu Mare, era dat in urmarire internaționala, pe numele sau fiind emis un mandat european de arestare pentru…

- CORESPONDENȚA GSP DIN TURCIA // Aflat cu Hermannstadt in cantonament in Antalya, Vasile Miriuța a acceptat un joc inedit propus de reporterii Gazetei. Cu zambetul pe buze și foarte destins, experimentatul tehnician de 50 de ani a descris in cateva cuvinte mai mulți oameni din fotbalul romanesc și nu…

- Guvernul de la Budapesta baga bani intr-o rețea de academii de fotbal in țarile vecine, iar Academia de Fotbal a Secuimii este prima mare investiție a executivului condus de Viktor Orban. FK Csikszereda, echipa academiei care a costat pina acum 11,5 milioane de euro joaca in liga a treia, deși scopul…