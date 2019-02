Stiri pe aceeasi tema

- Dupa imaginile cu pacienții in ipostaze intime, scandalul de la Spitalul de Psihiatrie din Targu-Jiu continua. Asistenții medicali au fost fotografiați in timp ce se tund in sala de mese a bolnavilor.

- Scandalul iscat intre Dani Mocanu și fost sa iubita ia amploare. Bianca vrea sa depuna plangere impotriva lui Dani Mocanu, blonda susținand ca traiește in permanența in teroare. Mai mult, fosta iubita a manelistului spune ca acesta a vrut sa o „scoata la produs”.

- Primaria comunei Ghiroda a inceput anul in forta. In doar doua zile au fost semnate nu mai putin de 15 contracte privind serviciile de proiectare si asistenta tehnica vizand realizarea a tot atatea obiective. Printre acestea se numara reabilitarea mai multor strazi, amenajarea a doua parcuri sau modernizarea…

- Anul trecut iesenii si-au cumparat autoturisme „la greu", trendul crescator mentinandu-se pana la sfarsit de an. In primele 11 luni ale anului trecut s-au adus pe strazile Iasului cu 2.000 de masini mai multe ca in aceeasi perioada a anului 2017. Mentionam faptul ca pentru luna decembrie nu apar inca…

- Camerele de garda ale spitalelor din toata tara sunt pline de bolnavi cu afectiuni respiratorii/ La Brasov, in ultima saptamana, aproape 150 de oameni au fost diagnosticati cu gripa sezoniera, iar cateva zeci dintre ei au fost internati. Medicii au atras atenția ca imbolnavirea de gripa poate fi evitata.

- Un roman in varsta de 40 de ani s-a facut cunoscut peste hotare, dupa ce a baut un pahar de alcool si a realizat ca ar avea nevoie de un parfum. S-a dus la o parfumerie de lux si a incercat sa plece acasa cu ce-si dorea.

- O cantareata iubita in Romania le-a marturisit fanilor, in timpul unui concert susținut la Londra, ca nu poate avea copii, scrie Daily Mail. Confesiunea a fost facut in fața unei sali pline, dar și a noului sau iubit. Artista a scris si o piesa pe acest subiect. Cantareata Jessie J, caci despre ea este…