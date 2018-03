Dupa revolutia fiscala, jumatate din contractele de munca sunt pe salariul minim sau sub acest nivel, mai multe decat in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea celor cinci romani uciși de o puternica explozie produsa la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei Cehiei, a dezvaluit o realitate neștiuta. Intre Romania și Cehia exista in acest moment o legatura nevazuta, un adevarata du-te – vino de mașini care…

- Vrei un loc de munca bine platit? In caz ca raspunsul este ”da”, atunci tot ce trebuie este sa aplici la unul dintre posturile scoase la ”mezat” de catre retailerul Lidl. In acest caz, este vorba de un post de ”șef vanzari pe zon Sud-Vest”. Pe romanește, vei coordona magazinele din Oltenia, caci aceasta…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Agentii economici ofera vineri, la nivel national, 24.220 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de munca vacante sunt in Bucuresti – 7.739, Prahova – 2.061 si Arad – 1.672, iar cele…

- In luna martie 2018, la nivelul municipiului Pitești, exista un numar de 81 de titulari care beneficiaza de venitul minim garantat, in baza Legii 416/2001, dintre care 22 persoane apte de munca presteaza activitați conform unei hotarari a Consiliului Local Pitești. Sunt declarate inapte persoanele care…

- Senatorii din Comisia pentru munca, familie si protectie sociala au adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, in conditiile in care un beneficiar de ajutor social refuza un loc de munca acestuia…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Revolutia fiscala, concretizata mai nou prin depunerea Declaratiei unice aduce noi reguli inclusiv pentru plata contributiilor pentru pensii, stabilind un prag minim raportat la salariul minim pe economie, dar lasand loc pentru raportarea la salariul maxim din sectorul public.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- INTERVIU | Victor Hexan: Munca este secretul menținerii la cel mai inalt nivel Intr-un interviu exclusiv pentru Ziua de Cluj, Victor Hexan, fostul maseur al naționalei, dar și component al staff-ului lui Mircea Lucescu a vorbit despre proiectul “U” Cluj, experiența la Șahtior, lupta de la Federație…

- In Argeș, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt disponibile 284 de locuri de munca. Foarte puține, daca comparam cu numarul șomerilor inregistrați la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș – 10.411 persoane la sfarșitul lunii ianuarie. Din…

- „Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe diverse site-uri, suntem in masura sa comunicam ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Operatorii economici ofera, marti, la nivel national, peste 30.200 de locuri de munca, cele mai multe pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de...

- Un numar de 30.200 de locuri de munca au fost inregistrate astazi la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Din analiza datelor statistice, la finele lunii ianuarie 2018 se constata ca numarul total al șomerilor inregistrați la A.J.O.F.M. Argeș a fost de 10.411 persoane (2.300 șomeri indemnizați și 8.111 persoane ce nu beneficiaza de indemnizație de șomaj), in ușoara creștere cu 89 persoane (+0,86 p.p.) fața…

- La nivel national,A in 16 februarie 2018, sunt inregistrate 29.819 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Aproximativ o treime din joburi sunt in Bucuresti, iar cele mai putine sunt inregistrate in judetul Bacau…

- Firma nu a marit brutul angajatilor decat in cazul celor care castiga salariul minim pe economie, astfel ca toti cei cu salarii mai mari au fost afectati. Patronatul nu incalca insa legea, spun sindicatele, care incearca acum sa gaseasca o solutie cu managementul german al fabricii. Florin Hossu,…

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 locuri de munca, in data de 13 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.228, Prahova – 2.075, Arad – 1.697, Sibiu ...

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca, în cazul în care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat…

- Peste 40 de beneficiari de venit minim garantat, apti de munca, aflati in evidentele Primariei Cluj-Napoca, sunt obligati sa lucreze la igienizarea si salubrizarea pietelor, sa mature si sa incarce deseuri sau sa participe la curatenia unor parcuri, transmite corespondentul Mediafax.

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat ca, in cazul in care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul de hotarare privind Planul de actiuni…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a continuat sa scada in trimestrul doi din 2017, in timp ce ocuparea fortei de munca a urcat peste asteptari, sustinuta de o crestere economica robusta, se arata intr-un comunicat publicat luni de Comisia Europeana.

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- Cei care refuza sa lucreze ar putea ramane fara ajutor social. Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petiție online pentru a modifica legea venitului minim garantat astfel incat celor care refuza sa lucreze sa li se retraga ajutorul social. Deputatul PNL spune ca a i-a venit aceasta idee dupa ce a…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica legea astfel incat cine refuza sa munceasca sa nu mai poata primi ajutor social de la stat. Liberalul vrea sa schimbe articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Deputatul isi doreste crearea unei platforme online, care sa contina numarul beneficiarilor de ajutoare sociale ce trebuie sa efectueze lunar ore de munca in folosul comunitatii, raportat la fiecare localitate, iar firmele sa plateasca primariilor o suma calculata prin inmultirea numarului de ore…

- Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, pune la zid ultimele modificari legislative pentru munca partiala si pentru cea din sectorul IT, aratand ca angajatorii celor cu contracte part-time vor plati contributii de 3 ori mai mari decat salariul angajatului, iar problemele din IT…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar. In Vaslui, de exemplu,…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Este pentru prima data cand o companie privata se implica activ in crearea unei platforme de dialog intre companiile in dezvoltare la nivel local, formatori si viitorii angajati. In perioada urmatoare, compania IULIUS desfasoara un amplu program, care vizeaza cresterea atractivitatii Iasului la nivel…

- Intr-o recenta reuniune, Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotarare inițiat de edilul șef al administrației locale, referitor la Planul de actiuni pentru anul 2018 cuprinzand lucrarile care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de munca beneficiare ale venitului minim garantat…

- Oprea a fost avizat luni cu 32 de voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere. In ianuarie 2016, Oprea a fost trimis in judecata alaturi de fostul sau partener de afaceri, Mihai Stefanescu, intr-un dosar de evaziune fiscala in care au fost inculpate mai multe dintre firmele controlate de cei doi.”Acuzatiile…

- Munca politistilor calaraseni s-a concretizat prin faptul ca, in anul 2017, criminalitatea stradala s-a situat sub media ultimilor 5 ani, respectiv cu 30%. Astfel, conform bilantului IPJ Calarasi, a crecut siguranta cetatenilor prin scaderea infractiunilor sesizate contra persoanei (-8,92%) si a infractiunilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.695 locuri de munca, in data de 18 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare ...

- Zicala „fug de munca mai ceva ca dracul de tamaie!” li se potrivește manușa asistaților sociali din Barlad, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Le place nevoie mare sa primeasca in fiecare luna bani de la stat fara sa faca nimic, apa ca nici prin cap nu le trece sa-și…

- Beneficiarii barladeni ai venitului minim garantat, care primesc de la stat in fiecare luna cate 630 de lei fara sa faca nimic, sunt prea fuduli pentru locurile de munca oferite de o firma din Brașov. Invitați la o intalnire cu oficialii primariei și un reprezentant al angajatorului, asistații sociali…

- Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara, potrivit noului Cod Fiscal. De asemenea, cei care pleaca din tara pentru mai multe de sase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca…

- 1.601 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna ianuarie 2018. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: operator introducere, validare și prelucrare date (120),…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Contribuția pentru asigurarea in caz de boala și pentru indemnizații este de 1% și se achita, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, de catre persoanele fizice care nu sunt salariate și au alte venituri. Acestea erau asigurate pana la finele anului 2017 in baza unei declarații de asigurare pentru concedii…

- Baraganul se afla pe ultimele locuri din tara in ceea ce priveste oferta de locuri de munca, judetele Ialomita si Calarasi avand sub 100 de slujbe in aceasta saptamana, in timp ce la nivel national sunt peste 16.300 de posture vacante.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a anuntat ca, ieri, erau inregistrate 16.491 de locuri de munca vacante, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet este urmatoarea: Bucuresti – 3.336, Arad – ...

- Preturile petrolului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumatate, dupa o explozie produsa la un oleoduct care aprovizioneaza cel mai mare terminal de export din Libia, incident care a redus productia acestei tari, transmite Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul…